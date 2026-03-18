Sony und Marvel Studios haben endlich den Trailer zu enthüllt Spider-Man: Brandneuer Tag nach Monaten unerlaubter Leaks und Enthüllungen in den sozialen Medien.

Wiederaufnahme vier Jahre nach den Ereignissen von Spider-Man: Kein Weg nach HauseDer Film zeigt Tom Hollands Peter Parker: „Jetzt ist er ein Erwachsener, der völlig allein lebt und sich freiwillig aus dem Leben und den Erinnerungen derer, die er liebt, gelöscht hat. Er kämpft in einem New York, das seinen Namen nicht mehr kennt, und widmet sich ausschließlich dem Schutz seiner Stadt – ein Vollzeit-Spider-Man –, doch als die Anforderungen an ihn immer größer werden, löst der Druck eine überraschende körperliche Entwicklung aus, die seine Existenz bedroht, selbst als ein seltsames neues Muster von Verbrechen eines davon hervorbringt die schlimmsten Bedrohungen, denen er jemals ausgesetzt war.“

Untermalt mit einer Instrumentalversion von „New York, I Love You but You’re Bringing Me Down“ von LCD Soundsystem gibt uns der Trailer erste Einblicke in Mark Ruffalos Bruce Banner und Jon Bernthals Punisher. Wir bekommen auch einen Blick auf MJs (Zendaya) neuen Freund und die Rückkehr von Michael Mandos Mac Gargan aus Spider-Man: Heimkehr (Wird er endlich Scorpion?). Was wir nicht sehen, ist die Mystery-Figur Sadie Sink (Jean Grey?) und auch nicht Marvin Jones IIIs Hauptgegner Tombstone, aber wir bekommen ein paar Cameo-Anspielungen auf andere klassische Spider-Man-Bösewichte in einer Reihe von Aufnahmen, die ikonische Comic-Cover nachbilden (Boomerang, Tarantula und The Hand Ninjas).

Am schockierendsten ist der Moment, in dem der Holländer Peter Parker aus einem Netzkokon ausbricht und scheinbar organische Netze aus seinen Handgelenken schießt. Könnte dies ein Hinweis auf eine Weiterentwicklung der Kräfte von Spider-Man sein, die möglicherweise zur abscheulichen sechsarmigen Spinne führt? Es würde mit einer Reihe von Gerüchten übereinstimmen, aber wir werden sehen, wann Spider-Man: Brandneuer Tag kommt am 31. Juli 2026 in die Kinos.

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Mit Destin Daniel Cretton (Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe) ersetzt Jon Watts auf dem Regiestuhl, Spider-Man: Brandneuer Tag stammt aus einem Drehbuch von Heim Trilogie-Autoren Chris McKenna und Erik Sommers. Weitere Darsteller sind Jacob Batalon, Liza Colón-Zayas und Tramell Tillman. Gerüchten zufolge werden auch Daredevil von Charlie Cox und vielleicht sogar Yelena von Florence Pugh Gastauftritte haben; wobei es sich um Spekulationen handelt Brandneuer Tag findet gleichzeitig statt Weltuntergangvielleicht möchte Yelana Spider-Man für die New Avengers rekrutieren.