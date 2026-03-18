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Tim Roth, Steven Knight und Regisseur Tom Harper haben sich alle mit Kyle Meredith getroffen, um darüber zu sprechen Peaky Blinders: Der unsterbliche Manndas lang erwartete filmische Finale der Shelby-Saga. Da die Geschichte in das Birmingham der Zeit des Zweiten Weltkriegs eintaucht, dient der Film sowohl als Ende als auch als Eskalation – größere Einsätze, größere Leinwand und eine endgültige Abrechnung für Tommy Shelby. Roth betritt die Welt als neuer Antagonist, während Knight und Harper das lange versprochene Endspiel der Serie in den Fokus rücken. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Für Roth ist das Betreten des Peaky Blinders Das Universum entstand weniger aus Fangemeinde als vielmehr aus Freundschaft, wie er zugibt: „Ich wusste davon Peakyaber ich hatte es mir noch nie angesehen … Ich war einfach dabei, meine Sachen zu machen.“ Das änderte sich mit einer SMS von Cillian Murphy: „Er sagte: ‚Willst du einen Film machen?‘ Und ich sagte: ‚Ja.‘ Und es war das Peaky Blinders Film.“ Von da an half Roth dabei, seinen Charakter in etwas Beunruhigenderes umzugestalten, indem er erklärte: „Ich sagte: ‚Können wir es umdrehen?‘“ Ich würde ihn gerne als eine Art Schullehrer spielen … sehr vernünftig und sehr nett, bis die Maske abfällt.‘“ Das Ergebnis ist ein Bösewicht, der sich beunruhigend geerdet anfühlt – etwas, das sich Roth zufolge „angemessener … in diesen Zeiten“ anfühlt.

In der Zwischenzeit verrät Knight, dass die Existenz des Films nie eine Last-Minute-Idee war, sondern von Anfang an in der DNA verankert war: „Nach der allerersten Serie … sagte ich: ‚Ich werde das bis zum Zweiten Weltkrieg mitnehmen und am Ende wird es ein Film sein.‘“ Was das Ende angeht, sagt er direkt: „Tommy Shelby, geh nicht in Rente.“

Harper, der damit beauftragt war, diese Vision auf die große Leinwand zu übertragen, tendierte zum physischen Realismus und erinnerte sich an eine brutale Kampfszene, in der „sich der Schlamm wie ein Schwimmbad verwandelte … die Schweine durchbrachen … und es war der erste Drehtag.“ Dennoch engagierten sich die Schauspieler, und Harper bemerkte: „Sie sind einfach so durchgeknallt und es ist so heftig … Ich interessiere mich viel mehr für Action, die sich echt anfühlt, die sich schmerzhaft anfühlt, weil sie Menschen sind. Sie sind keine Superhelden.“

Hören Sie zu, wie Tim Roth, Steven Knight und Tom Harper darüber sprechen Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann, und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.