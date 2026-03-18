Lollapalooza hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben, mit Charli XCX, Tate McRae, Lorde und Olivia Dean als Headliner des Chicago Festivals.

Lollapalooza 2026 findet vom 30. Juli bis 2. August im Grant Park statt und bietet außerdem Auftritte von John Summit, JENNIE, The Smashing Pumpkins, The xx, Lil Uzi Vert, Turnstile, Geese, Beabadoobee, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer, Aespa, Freddie Gibbs und mehr als 100 Künstlern auf acht Bühnen.

Weitere Informationen zum Lollapalooza 2026, einschließlich Informationen zum Erhalt von Tickets und Passoptionen, finden Sie weiter unten.

Wie erhalte ich Tickets für Lollapalooza 2026?

Tickets für Lollapalooza 2026 werden zunächst ab Donnerstag, 19. März, 10:00 Uhr CT im Vorverkauf erhältlich sein. Nur für die erste Stunde können Fans 4-Tages-Pässe zu garantiert niedrigsten Preisen erwerben. Melden Sie sich hier für den Vorverkaufszugang an.

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Vorverkauf: Donnerstag, 19. März, 10:00 Uhr CT (garantiert günstigste 4-Tages-Tickets für die erste Stunde)

Allgemeiner öffentlicher Verkauf: Donnerstag, 19. März, 11:00 Uhr CT (Preise steigen, wenn der öffentliche Verkauf beginnt)

Alle Tickets sind über die offizielle Ticketing-Website von Lollapalooza erhältlich.

Sobald die Tickets im Verkauf sind, können Fans auch über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Tage finden, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 120 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Welche Passoptionen sind für Lollapalooza 2026 verfügbar?

Lollapalooza 2026 bietet verschiedene Passtypen zu unterschiedlichen Preisen:

4-tägiger allgemeiner Eintritt: Ab 399 $

4-Tage-GA+: Ab 735 $

4-Tage-VIP: Ab 1.599 $

4-Tage-Platin: Ab 4.650 $

4-Tage-Lolla-Insider: Ab 29.000 $

Für Gruppen und Premium-Hospitality-Erlebnisse stehen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung für:

4-tägige Cabanas

4-Tage-Northside-Suiten: Privates, klimatisiertes Suite-Erlebnis für bis zu 15 Gäste pro Tag mit erstklassigen Sitzplätzen, privater Aussichtsterrasse auf dem Dach mit Blick auf die Bühne und die Skyline von Chicago, ganztägig kostenlose Speisen und Getränke sowie engagierter Hospitality-Service

4-Tages-Suiten bei Perry’s: Private Suite mit Blick auf die Perry’s Stage von der Dachterrasse, ausgewähltem Essen, ganztägig kostenlosen Speisen und Getränken und Zugang zu allen VIP-Annehmlichkeiten

Die Speakeasy Lounge: Private Gastfreundschaft für Gruppen von 25–75 Gästen mit klimatisierter Lounge, kostenlosem Speisen- und Getränkeservice und engagiertem Concierge-Team

Gruppenerlebnisse

Weitere Informationen zu Passtypen und Preisstufen finden Sie unter lollapalooza.com/tickets.

Was ist Lollapalooza 2026?

Lollapalooza 2026 markiert die Rückkehr des Festivals in den Chicagoer Grant Park für vier Tage voller Musik und interaktiver Programme vom 30. Juli bis 2. August. Das Festival präsentiert mehr als 100 Künstler auf acht Bühnen.

Das diesjährige Line-up wird von Charli XCX, Tate McRae, Lorde und Olivia Dean angeführt und markiert die ersten rein weiblichen Headliner des Festivals. Weitere Headliner-Sets sind John Summit, JENNIE, The Smashing Pumpkins und The xx, mit zusätzlichen Shows von Lil Uzi Vert, Turnstile, Sombr, The Neighbourhood, YUNGBLUD, Beabadoobee, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer, Zara Larsson, MUNA, Leon Thomas, Clipse, Geese, Freddie Gibbs, Wet Leg, Blood Orange, 5 Seconds of Summer, Viagra Boys, und viele mehr.

Das Festival präsentiert auch K-Pop-Acts wie Aespa, I-DLE und CORTIS sowie Breakout-Künstler wie Audrey Hobert, Oklou, Sienna Spiro, Skye Newman, ADÉLA, Ninajirachi und Finn Wolfhard.

Neu für 2026: Lollapalooza führt mehrere erstklassige Gastfreundschaftserlebnisse ein, darunter die Northside Suites, Suites at Perry’s und die Speakeasy Lounge, die während des gesamten Festivals gehobene Aussichts- und Speisemöglichkeiten bieten.

Was ist das Lollapalooza 2026-Lineup?

Schauen Sie sich unten das komplette Lollapalooza 2026-Lineup an und suchen Sie hier nach Tickets.

Lollapalooza 2026 Headliner:

Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, John Summit, JENNIE, The Smashing Pumpkins, The xx

Weitere Künstler:

Lil Uzi Vert, Turnstile, Sombr, The Neighbourhood, YUNGBLUD, Beabadoobee, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer, Zara Larsson, Leon Thomas, Clipse, Geese, MUNA, Freddie Gibbs, Wet Leg, WORSHIP, Blood Orange, 5 Seconds of Summer, Yoasobi, Viagra Boys, Snow Strippers, DJ Trixie Mattel, Aespa, I-DLE, CORTIS, Audrey Hobert, Oklou, Sienna Spiro, Skye Newman, ADÉLA, Ninajirachi, Finn Wolfhard, Suki Waterhouse, Hot Mulligan, Alison Wonderland, Kettama, Mustard, Jade, Little Simz, The Story So Far, Wolf Alice, Boys Noize, fakemink, CMAT, Nettspend, Balu Brigada, Momma, Wunderhorse, Frost Children, Julia Wolf, Die Spitz, Amber Mark, Water From Your Eyes, High Vis, Bad Nerves, Jim Legxacy, After, Slayyyter und mehr

Das tägliche Line-up wird bald auf lollapalooza.com veröffentlicht.