Der Trailer zum kommenden Dokumentarfilm von Iron Maiden Brennender Ehrgeiz wurde gerade veröffentlicht, zusammen mit Vorverkaufsinformationen für die Kinovorführungen.

Der Dokumentarfilm unter der Regie von Malcolm Venville (Churchill im Krieg) und produziert von Dominic Freeman (Spirits in the Forest – Ein Depeche-Mode-Film), deckt 50 Jahre Bandgeschichte ab.

Der Film spannt einen Bogen von ihren Anfängen in den späten 70er-Jahren bei Auftritten in Bars und Clubs bis zu ihrem Triumph als Heavy-Metal-Legenden in den 80er-Jahren, ihren experimentellen Jahren in den 90er-Jahren und ihrem Wiederaufleben nach ihrer bedeutsamen Wiedervereinigung mit Sänger Bruce Dickinson und Gitarrist Adrian Smith in den 2000er-Jahren.

Verwandtes Video

Der Film enthält auch Interviews mit berühmten Iron Maiden-Fans wie Lars Ulrich von Metallica, Tom Morello von Rage Against the Machine, Chuck D. von Public Enemy und dem Schauspieler Javier Bardem.

Iron Maiden: Brennender Ehrgeiz kommt am 7. Mai in ausgewählte Kinos. Vorverkaufskarten können ab sofort an dieser Stelle erworben werden.

Die Veröffentlichung des Dokumentarfilms erfolgt, während Iron Maiden ihr „Run For Your Lives Tou“ fortsetzenR„, das im Spätsommer mit Unterstützung von Megadeth und Anthrax in Nordamerika erscheint (Tickets hier kaufen).

Sehen Sie sich den Trailer an Iron Maiden: Brennender Ehrgeiz unten.