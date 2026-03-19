Beginnen Sie Ihren Tag mit unaussprechlichen Schrecken, indem Sie die von der KI auferstandene Form von Val Kilmer bestaunen. Das erste Bild stammt aus einem Film mit einem leider auf die Nase fallenden Titel. So tief wie das Grab.

Kilmer hatte sich fünf Jahre vor seinem Tod für den Film angemeldet, obwohl sein Kampf gegen Kehlkopfkrebs und dann gegen COVID-19 den Beginn der Dreharbeiten verhinderten. Es basiert auf einer wahren Begebenheit und von Anfang an stellte sich Autor und Regisseur Coerte Voorhees Kilmer in der Rolle von Pater Fintan vor, einem katholischen Priester und Spiritualisten der amerikanischen Ureinwohner.

„Er war der Schauspieler, den ich für diese Rolle spielen wollte“, sagte Voorhees Vielfalt. „Es war ganz auf ihn ausgerichtet. Es stützte sich auf seine indianische Abstammung und seine Verbundenheit zum Südwesten und seine Liebe zum Südwesten. Ich habe mir neulich einen Terminzettel angesehen und wir hatten ihn bereit für die Dreharbeiten. Er hatte medizinisch gerade eine sehr, sehr schwere Zeit durch und konnte es nicht schaffen.“

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Voorhees fügte hinzu, dass die Familie Kilmer die Übernahme der Rolle durch KI voll und ganz unterstützt.

„Seine Familie sagte immer wieder, wie wichtig sie den Film fanden und dass Val unbedingt ein Teil davon sein wollte“, sagte Voorhees. „Er dachte wirklich, es sei eine wichtige Geschichte, in der er seinen Namen haben wollte. Es war diese Unterstützung, die mir das Selbstvertrauen gab, zu sagen: Okay, lass uns das machen. Auch wenn manche Leute es vielleicht als kontrovers bezeichnen würden, ist es das, was Val wollte.“

So tief wie das Grab Sterne Abigail Lawrie (Zinnstern) und Tom Felton (Draco Malfoy in der HArry Potter Filme) sowie Abigail Breslin und Wes Studi. Die KI-Darstellung von Kilmer erscheint in einem „wesentlichen Teil“ des fertigen Films.

Wie Voorhees angedeutet hat, ist so etwas definitiv „kontrovers“, und ich könnte sogar so weit gehen, es „magenverwirrend“ zu nennen. Aber die Büchse der Pandora ist offen, also halten Sie Ausschau nach weiteren Entweihungen des Fleisches, die bald in einem Theater in Ihrer Nähe erscheinen. Und wenn Sie Kilmers menschliche Leistungen vermissen, schauen Sie sich vielleicht unsere Liste seiner 11 berühmtesten Rollen an.