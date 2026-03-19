Searchlight hat den ersten Trailer zu enthüllt Wild Horse Nineder neue Film des Oscar-prämierten Regisseurs Martin McDonagh (Drei Werbetafeln vor Ebbing, Missouri, Die Banshees von Inisherin).

Der Film spielt kurz vor dem chilenischen Putsch von 1973 und handelt von zwei CIA-Agenten (gespielt von John Malkovich und Sam Rockwell), die „von ihrem Bürochef (Steve Buscemi) von Santiago auf die Osterinsel geschickt werden“. Unter den ikonischen Statuen der Insel und während die langjährigen Partner mit ihrer dunklen Vergangenheit und gegenwärtigen Verschwörungen ringen, entsteht eine neu entdeckte Verbindung zu zwei rebellischen Studenten (Mariana di Girolamo und Ailín). Salas) droht die Reise aller in dieses abgelegene Paradies auf den Kopf zu stellen.“

Wild Horse Nine Außerdem spielen Parker Posey und Tom Waits mit. Er soll am 6. November 2026 in die Kinos kommen.