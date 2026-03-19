„You don’t know what’s in store“, trillert The Weeknd atemlos zu Beginn von „High for This“, dem Eröffnungstrack seines Debüt-Mixtapes aus dem Jahr 2011 Haus der Ballons. „Aber Sie wissen, wofür Sie hier sind.“ Es war ein Ruf und eine Warnung gleichermaßen, eine Vorschau auf den Künstler, dessen Neigungen bald die R&B-Regeln – und die Musikindustrie – weit aufbrechen würden.

Haus der Ballons besteht aus nebeneinander liegenden Elementen, die den Anschein erwecken, als würden sie in den Händen eines anderen zusammenstoßen, aber bei The Weeknd verschmelzen sie so nahtlos, dass man meinen könnte, sie seien schon immer füreinander bestimmt. Der in Toronto geborene Künstler Abel Tesfaye war sich bewusst, dass Sex und Drogen normalerweise gut mit Rock ’n‘ Roll harmonieren. Mit Haus der BallonsThe Weeknd sagte im Wesentlichen, behalten Sie den Rock ’n‘ Roll – erlauben Sie mir, R&B in die Mischung einzubauen. Und mit dieser Einweihung läutete eine neue Ära ein.

Vor der Ankunft von The Weeknd war R&B glänzend und relativ vorhersehbar. In den späten 1980er Jahren produzierten Stars wie Beyoncé und Alicia Keys Spitzenreiter in den Pop- und B-Charts, während Acts wie Chris Brown und Trey Songz schnelle, für den Club geeignete Platten produzierten, die ein breites Publikum ansprachen. Anstatt dem Publikum zu folgen, unterwanderte Tesfaye die Erwartungen der Zuhörer, was das Spiel völlig veränderte. Indem The Weeknd Indie-Rock-, Elektronik- und Pop-Elemente mit R&B vermischte und dem Erlebnis einen düsteren, stimmungsvollen und atmosphärischen Ansatz verlieh, etablierte er einen Sound, der seinesgleichen in der Landschaft sucht.

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Der Titelsong „House of Balloons / Glass Table Girls“ ist eine Einführung in den frühen Weeknd 101. Das Lied ist eine fast siebenminütige, zweiteilige Reise, die zu Beginn eine Partyatmosphäre hervorruft, sich aber bald in einen ausschweifenden Beinahe-Rap verwandelt, der sich auf die illegalen Aktivitäten konzentriert, die diese Versammlungen begleiten. „The Party & The After Party“, ein weiterer siebenminütiger Zweiteiler, hat ein ähnliches Thema, basiert jedoch auf einem beschleunigten Sample des Beach House-Songs „Master of None“ aus dem Jahr 2006. Bei der 3-Minuten-Marke geht das Lied in eine spärliche Hintergrundkulisse über, wobei Tesfaye heisere Lautäußerungen liefert, die orgastisch schwanken. „Sie wollen meine Liebe nicht/Sie wollen nur mein Potenzial“, schnurrt er mitten in der Strophe, ein Liedtext, der sofort zum Anlass für Subtweets über Situationssituationen wurde. Seine Fähigkeit, sich der Umgebung anzupassen, von energisch gesteigert und offen sexuell bis hin zu kühl-ambiente und ungeschützt-intim, machte The Weeknd mit dieser Veröffentlichung vor 15 Jahren sofort zu etwas Besonderem.

The Weeknd betrat das Geschäft unter dem Deckmantel der Geheimhaltung und war von Natur aus eine mysteriöse Figur. „Am Anfang war ich sehr unsicher“, erzählte er Komplex im Jahr 2013. „Ich hasste es, wie ich auf Bildern aussah. Ich hasste diesen Scheiß einfach verdammt noch mal, wie ‚Schneide mich sofort aus diesem Bild raus‘.“ Ich war sehr kamerascheu.“

„Die Leute mögen heiße Mädchen, also habe ich meine Musik heißen Mädchen gewidmet und es wurde einfach zum Trend“, fuhr er fort. „Die ganze Sache mit dem ‚rätselhaften Künstler‘ habe ich einfach mitgemacht.“ Es war eine Entscheidung, die aus der Zeit stammt: Tumblr-codierte Schwarzweißbilder von halbnackten, hauchdünnen weißen Frauen dienten als Albumcover und als Inspiration für die YouTube-Thumbnails des Bandes, die noch heute gepostet werden.

Durch die Zusammenarbeit mit den Produzenten Doc McKinney, Illangelo und Jeremy Rose gelang es The Weeknd, seinen ganz eigenen R&B-Stil zu manifestieren: konzentriert und dennoch mäandrierend, verletzlich und dennoch steinhart – vor allem fleischlich und selbstzerstörerisch. „The Morning“ wird von warmen Gitarren und milden Vocals von The Weeknd angetrieben, die in den ersten anderthalb Minuten wie sanfte Wellen an einen Strand schlagen. Sobald der Refrain etabliert ist – „All that money, the money she be falten/ Girl, put in work, girl, girl, put in work“ – setzt eine Kaskade aus schnalzenden Snares und dröhnenden Bässen ein und verbindet die Klanglandschaft mit Tesfayes einzigartiger Stimme.