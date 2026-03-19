Fremde Dingedie Show, die einst die Social-Media-Feeds dominierte und Netflix-Zuschauerrekorde brach, erscheint am 28. Juli in 4K Ultra HD. Jede Version ist sowohl als Sonder- als auch als Deluxe-Edition erhältlich und wird mit 25 Discs geliefert, die die 42 Episoden der Serie aus fünf Staffeln enthalten. Vorbestellungen laufen.

In jeder Version sind außerdem Interviews mit der Besetzung und der Crew, Featurettes hinter den Kulissen, Set-Touren und Pannen enthalten. Die Deluxe-Edition enthält ein neues umlaufendes Box-Artwork von Juan Ramos, 25 Kunstkarten aus allen fünf Staffeln, fünf doppelseitige Poster mit Originalkunstwerken von Kyle Lambert, eine doppelseitige ausklappbare Hawkins-Karte und ein 148-seitiges Artbook mit originalen Designskizzen, Konzeptzeichnungen, Storyboards und neuen Texten zur Entstehung der Serie von den Duffer Brothers, Shawn Levy, Andrew Stanton, Kyle Dixon und anderen.

Weitere Informationen dazu Fremde DingeSchauen Sie sich unsere Rezension zum Serienfinale an und lesen Sie, was die Serie hätte tun können, um sich selbst zu retten.