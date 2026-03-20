Disney hat seine kommende Staffel verschoben Die Bachlorette mit Taylor Frankie Paul in der Hauptrolle inmitten von Vorwürfen häuslicher Gewalt, darunter ein neu aufgetauchtes Video, das einen Vorfall zwischen ihr und ihrem damaligen Freund Dakota Mortensen, dem Vater ihres dritten Kindes, festhält.

„Angesichts des neu veröffentlichten Videos, das gerade heute aufgetaucht ist, haben wir die Entscheidung getroffen, mit der neuen Staffel von nicht fortzufahren Die Bachelorette Derzeit liegt unser Fokus auf der Unterstützung der Familie“, sagte ein Sprecher von Disney Entertainment Television in einer Erklärung.

Die Premiere der Staffel war für Sonntag, den 22. März, auf ABC geplant. Es ist unklar, ob die Staffel auf unbestimmte Zeit verschoben wurde oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird.

Entsprechend Die New Yorker Zeits, Polizei in Draper City, Utah, bestätigte diese Woche, dass gegen Paul und Mortensen wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem kürzlichen Vorfall häuslicher Gewalt ermittelt wird. Vielfalt berichtet, dass die Untersuchung die Produktion von Pauls anderer Reality-Serie gestoppt hat, Das geheime Leben mormonischer Frauen.

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Früher am Donnerstag veröffentlichte TMZ ein Video eines separaten Vorfalls häuslicher Gewalt aus dem Jahr 2023, an dem Paul und Mortensen beteiligt waren. Bei diesem Vorfall warf Paul angeblich im Beisein ihres damals einjährigen Sohnes einen Stuhl nach Mortensen, was zu einer Anklage gegen sie führte. Später bekannte sie sich in einem Anklagepunkt der schweren Körperverletzung schuldig, während andere Anklagen – darunter Kindesmissbrauch, krimineller Unfug und häusliche Gewalt in Anwesenheit eines Kindes – abgewiesen wurden.

„Taylor ist sehr dankbar für die Unterstützung von ABC, da für sie die Sicherheit ihrer Familie oberste Priorität hat“, sagte ihr Sprecher in einer Erklärung. „Nachdem Taylor jahrelang stillschweigend umfangreiche psychische und körperliche Misshandlungen sowie die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen erlitten hat, gewinnt sie endlich die Kraft, sich ihrem Ankläger zu stellen und Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass sie und ihre Kinder vor weiterem Schaden geschützt werden.“

„Es gibt zu viele Frauen, die schweigend leiden, weil sie aggressive, eifersüchtige Ex-Partner überleben, die sich weigern, ihnen ihr Leben weiterleben zu lassen. Taylor hat aus Angst vor weiterem Missbrauch, Vergeltung und öffentlicher Schande geschwiegen. Sie prüft derzeit alle Möglichkeiten, sucht Unterstützung und bereitet sich darauf vor, ihre Geschichte zu besitzen und zu teilen.“