Als die erste Staffel von Jurypflicht Bei ihrer Premiere profitierte die Quasi-Skript-/Quasi-Reality-Serie stark vom Überraschungsfaktor. Der neue Nachfolgeteil, Pflicht der Jury: Corporate Retreatversucht, die gleiche Magie für Prime Video einzufangen. Aber ohne den Neuheitsfaktor fühlt sich das ganze Erlebnis am Ende relativ sinnlos an.

Ich versuche, das Original genau zu duplizieren Jurypflicht Das wäre natürlich nahezu unmöglich, also haben sich die Produzenten für diese neue Staffel ein ganz anderes Setting und eine ganz andere Handlung ausgedacht, in die sie den „Helden“ dieser Staffel einbauen konnten. Da tritt der ahnungslose Anthony Norman auf den Plan, der als Zeitarbeiter angestellt wird und glaubt, dass er einen zweiwöchigen Job für ein kleines Familienunternehmen haben wird, das sich auf scharfe Soße spezialisiert.

Anthony weiß von vornherein, dass ein Großteil von Anthonys Arbeit im Firmensitz von Rockin‘ Grandma’s Hot Sauce stattfinden wird, in einem abgelegenen Camp in den Bergen von Santa Monica. Ihm wurde auch gesagt, dass nach der Veranstaltung ein Dokumentarfilmteam vor Ort sein wird, eine praktische Erklärung dafür, dass die Kameras sie überallhin verfolgen. Allerdings weiß Anthony nicht, wie viel gefilmt wird und dass für jedes verrückte Ereignis, das er erlebt, ein Drehbuch geschrieben und inszeniert wurde. Denn wie uns in diesen acht Episoden immer wieder in Erinnerung gerufen wird, ist das Geschäft eine Fälschung und jeder außer Anthony ist ein Schauspieler.

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Die Erzählung um die herum Firmenretreat Die Struktur ist relativ einfach: Rockin‘ Grandma’s steht kurz vor einem Führungswechsel, wobei der derzeitige CEO Doug plant, in den Ruhestand zu gehen und das Unternehmen seinem 30-jährigen Sohn Dougie zu überlassen. Bis es Dougie gelingt, das Unternehmen öffentlich und privat mit einigen schlechten Entscheidungen in Verlegenheit zu bringen, und Doug sich für einen neuen Plan entscheidet – den Verkauf des Unternehmens an eine Private-Equity-Firma.

Durch die Einführung einer Private-Equity-Firma entsteht sofort ein Bösewicht für die Serie (jeder, der sich an das Schicksal von Toys ‚R Us erinnert, wird wissen, warum), aber der Großteil der Handlung konzentriert sich hier darauf, dass Anthony versucht, sich mit den etwas übertriebenen Persönlichkeiten der Mitarbeiter des Unternehmens zurechtzufinden.

Es handelt sich um eine vielseitige Ansammlung von Charakteren, darunter der unglückliche Dougie, der zu beweisen versucht, dass er kein Versager ist, der Personalleiter, der am ersten Tag des Retreats einen gewaltigen Personalfehler begeht, der unbeholfene, quasi-agoraphobe Webdesigner und eine Empfangsdame, die sich mehr seinem YouTube-Snack-Bewertungskanal als seinem Job verpflichtet fühlt. Da wir wissen, dass nichts davon real ist, kommt die Künstlichkeit ihrer Darbietungen nicht umhin, durchzuscheinen; Zwischen diesem und einigen der lächerlicheren Ereignisse ist es kein Wunder, dass Anthony mehr als einmal sagt: „Es fühlt sich an, als wäre ich in einer Fernsehsendung!“

Anthony ist am Ende der entscheidende Teil dazu Firmenretreat Sein sichtbares Aussehen, sein natürliches Charisma und sein Engagement, dem Team zu helfen, machen ihn zu einer charmanten Leinwandpräsenz. Auch wenn es sich um einen vorübergehenden Auftritt handelt, scheint er mit all diesen Menschen auf echte Weise eine Verbindung aufzubauen – sein emotionales Engagement trägt wesentlich dazu bei, dass auch das Publikum den Wunsch hegt, sich mit ihnen zu verbinden.

Allerdings ist es nicht ganz genug. Ja, Fernsehzuschauer verbinden sich ständig mit fiktiven Erzählungen, aber wir werden nicht ständig daran erinnert, dass das, was wir sehen, eine Fälschung ist und dass am Ende eine große Enthüllung bevorsteht. Das Bewusstsein, dass am Ende des Tages für Rockin‘ Grandma’s und seine Mitarbeiter buchstäblich nichts auf dem Spiel steht, sorgt dafür, dass sich die ganze Übung relativ sinnlos anfühlt, abgesehen davon, dass wir eine David-gegen-Goliath-Geschichte erzählen, die wir schon hundertmal gesehen haben.

Der Firmenretreat Das Staffelfinale macht deutlich, wie viel größer diese Staffel im Vergleich zur letzten Staffel war: Mehr Kameras, mehr aufgenommenes Filmmaterial, mehr Fläche für den Drehort. Am wichtigsten ist, dass es mehr Probenzeit gibt, denn anstatt eine Gruppe vermeintlich Fremder für eine Jury zusammenzubringen, wird die Besetzung von Firmenretreat musste eine überzeugende Gruppe langjähriger Mitarbeiter mit einer tiefen gemeinsamen Geschichte spielen.

Aber wenn man sich die ganze Arbeit anschaut, die darin steckt, einen Kerl auszutricksen, um der damit verbundenen gruseligen Komödie willen, wünscht man sich, dass hier noch mehr gesagt würde, als nur die gute Stimmung, die Anthony auf die Leinwand bringt. Solche Stunts können lustig sein. Aber als komplette Serie sind sie nicht nachhaltig.

Die ersten drei Episoden von Pflicht der Jury: Corporate Retreat Premiere am Freitag, 20. März auf Prime Video. Die restlichen Folgen erscheinen jeweils freitags.