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Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Zeitreisen, Krieg und Romantik Outlander (auf Starz) starrt auf das möglicherweise letzte Kapitel. Im Gespräch mit Kyle Meredith blicken die Darsteller Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell und Izzy Meikle-Small – zusammen mit Showrunner Matthew B. Roberts und ausführender Produzentin Maril Davis – auf den langen Weg zur achten Staffel zurück, einen Lauf, in dem sich Fraser’s Ridge zu etwas entwickelt hat, für das es sich zu kämpfen lohnt, auch wenn die Risse sichtbar werden. Während die Amerikanische Revolution immer noch in der Ferne hallt und Familiengeheimnisse alles ans Licht zu bringen drohen, strebt die Serie nach einem Abschluss, ohne unbedingt die Tür zu schließen. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

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Skelton, die seit Staffel 2 Brianna McKenzie spielt, sagt, sie habe dem Drang, sich frühere Episoden noch einmal anzusehen, ausgewichen, selbst als die Figur ihre vollständigste Form erreicht. „Ich glaube, es würde mir keinen Spaß machen, rückwärts zu schauen“, gibt sie zu, bevor sie anmerkt, dass der Handlungsbogen immer fest verankert war. „Staffel 8 ist ein Ort, an dem ich wirklich stolz auf sie bin. Ich habe das Gefühl, dass sie endlich zu sich selbst gekommen ist.“

Rankin spiegelt diese langfristige Entwicklung mit Roger wider, einem Charakter, der so ziemlich alles ertragen hat, was die Serie auf ihn werfen konnte. „Er hat immer versucht, seinen Platz und seinen Platz zu finden“, sagt Rankin. „Sein Ding war die Geschichte, und als er dann Teil der Geschichte wurde, wurde es im Hinblick auf sein Ziel etwas schwieriger.“

Diese Zielstrebigkeit erstreckt sich auch auf die Show selbst, insbesondere da das Kreativteam versucht, das Flugzeug zu landen, ohne in TV-Klischee-Territorien abzudriften. „Ich wollte keine ganz besondere Episode von machen Outlander,’“, sagt Roberts und bezieht sich auf die Art tonaler Linkskurven, die ein Finale zum Scheitern bringen können. „Ich wollte einfach nur eine wirklich gute Folge von machen Outlander.“ Außerdem liegt die Frage nach dem Vermächtnis – und vielleicht sogar nach der Fortsetzung – in der Luft. „Mit Outlander„Was sich im Laufe der Jahre gezeigt hat, ist, dass wir nie nie sagen“, fügt Roberts hinzu und verweist auf die Zeitreisemechanik, die es der Geschichte ermöglicht, sich in jede Richtung zu bewegen.

In der Zwischenzeit erhält die Staffel einen zusätzlichen Prestigeschub, als Annie Lennox den Titelsong übernimmt, eine Wahl, die Davis als „eine erstaunliche Art, sie zu beenden“ bezeichnet, auch wenn die Show selbst noch nicht ganz bereit ist, dieses Wort laut auszusprechen.

Hören Sie sich die Besetzung von an Outlander Sprechen Sie über Staffel 8 und mehr in der neuen Folge oben oder schauen Sie sich das Video unten an. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.