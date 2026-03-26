Lange bevor es zur Quintessenz der TV-Show der 2000er Jahre wurde, Das Büro war eine bevorstehende Adaption, bei der niemand sicher war, ob die Welt sie überhaupt brauchte. Bei einem kürzlichen Auftritt bei Amy Poehler Guter Hang Im Podcast enthüllte Steve Carell, dass er beinahe von vornherein davon abgehalten worden wäre, die Show zu machen.

Natürlich ist vieles davon nicht gerade Geheimwissen – das hat sogar Poehler selbst gesagt, als sie auf die Idee kam, sich anzupassen Das Büro Sie dachte: „Das ist eine schreckliche Idee. Niemand kann so gut sein wie Ricky Gervais, niemand kann diese Show machen.“ Aber wie Carell es erzählt, während er am Set war Moderator Mitte 2003 versuchte Co-Star Paul Rudd, ihn von der Rolle des unbeholfenen Michael Scott abzubringen.

„Rudd zog mich beiseite und sagte: ‚Tu es nicht, Mann. Hör nicht vor‘“, sagte Carell. „Es war wie: ‚Es gibt keinen Weg‘.“ Neben Rudd sagte Carell, dass ihm auch mehrere andere in Hollywood gesagt hätten, er solle das Remake „mit einer 10-Fuß-Stange“ meiden.

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Aber nachdem er den Job gebucht hatte, war doch bestimmt alles in Ordnung, oder?

„Unser Pilot war der niedrigste Testpilot in der Geschichte von NBC“, sagte Carell. „Die Leute haben es wirklich gehasst. Sie haben es aktiv gehasst. Und ich weiß nicht ganz, wie es danach Fuß gefasst hat.“

Vielleicht hat die Serie unter anderem dadurch „auf die Beine gekommen“, dass Carell nicht zu viel vom britischen Original übernommen hat, das zwischen 2001 und 2003 nur 14 Episoden lang lief.

„Ich habe eine Minute davon gesehen und (Gervais) war so gut und so konkret und so lustig, dass ich dachte: ‚Wenn ich mir noch eine Sekunde mehr ansehe, werde ich damit einfach zu einem Vorsprechen gehen‘“, sagte Carell. „Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen.“

Natürlich hat am Ende alles gut geklappt Das Büro. Der Film lief nicht nur über 201 Episoden in neun Staffeln, sondern wurde auch mit fünf Primetime Emmy Awards (einschließlich der Outstanding Comedy Series 2006) und zwei Screen Actors Guild Awards ausgezeichnet. Carell gewann unterdessen 2006 einen Golden Globe Award.

Das Büro startete im Jahr 2025 sogar ein eigenes Spin-off mit Das Papierin dem das gleiche Kamerateam von Dunder Mifflin Scranton einem ähnlich bunt zusammengewürfelten Team bei Ohio’s folgte Toledo-Wahrheitserzähler. (Die Show wurde inzwischen um eine zweite Staffel verlängert.) Für noch mehr von Das PapierSchauen Sie sich Liz Shannon Millers begeisterte Rezension der ersten Staffel sowie das aktuelle Interview von Star Sabrina Impacciatore mit Kyle Meredith an.

In der Zwischenzeit ist Carell gegangen Das Büro nach der siebten Staffel; Die Kritiken für die letzten beiden Staffeln waren daher nicht annähernd so positiv. Also, wo steht er dazu, jemals etwas zu tun? Das Büro-verwandt jemals wieder? Im Gespräch mit Collider im Jahr 2018 meinte Carell zwar, dass es das Beste sei, „es gut genug in Ruhe zu lassen und es einfach so existieren zu lassen, wie es war“, fügte er hinzu, dass die Show „etwas Besonderes war, bevor die Leute dachten, es sei etwas Besonderes. Es war etwas Besonderes für uns.“

Schauen Sie sich unten Carells vollständigen „Good Hang“-Auftritt an.