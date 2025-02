Anmerkung des Herausgebers: Diese Liste wurde ursprünglich im Jahr 2022 veröffentlicht. Sie wurde für Februar 2025 zu Ehren von aktualisiert Snl’s 50 -jähriges Jubiläum.

Wie wir auf das Erbe von blicken Samstagabend live Zum 50 -jährigen Jubiläum feiert auf, wie es im Laufe der Jahre nicht zu viele Tonverschiebungen gab. Die Snl von heute fühlt sich nicht zu unterschiedlich, von wo es vor einem Jahrzehnt war.

Das liegt daran, dass in dieser neuen modernen Ära die Anzahl der Massenguss-Exodussen weniger war, wobei die meisten Künstler die Serie eins zu eins beschließen. Es gab eine bemerkenswerte Ausnahme: 2022, Kate McKinnon, Aidy Bryant, Pete Davidson, Kyle Mooney und Cecily Strong haben die Serie verlassen.

Doch Kenan Thompson bricht weiterhin Rekorde als am längsten laufendes Darsteller in der Geschichte, und während die oben genannten Comedians vermisst werden, haben Darsteller wie Mikey Day und Chloe Fineman die Fackel weiterhin getragen. Weil Regime steigen und fallen könnten. Aber Snl selbst bleibt konstant.

„(Mach es auf meinem) Zweibett“ und „BAIN HOME BALER“ „

https://www.youtube.com/watch?v=6-qg-rff4po

https://www.youtube.com/watch?v=ZMWH1F-CAM8

Als die Show Andy Samberg und seine einsamen Inselkumpels im Jahr 2012 verlor, Snl Die Musik wurde mehr zu einem Free-for-All, wobei Chris Redd, Pete Davidson und Mooney/Bennett alle ihre Hände in der Form versuchten, hauptsächlich zu einem guten Effekt. Aber es ist schwer, dieses Paar Banger aus den weiblichen Darstellern der Show zu übertreffen, wo sie Pop-Diva-Prahlerei auf zwanzig und dreizigerweise Rituale anwenden, um für die Feiertage nach Hause zurückzukehren. Wie die besten einsamen Inselzahlen heiraten sie lustige Bilder mit wirklich eingängigen Melodien. Insbesondere „Zweibett“ bleibt wochenlang in Ihrem Kopf. – J. Hassenger

„Diner Hummer“

https://www.youtube.com/watch?v=pj-d0jc17d0

Zugegeben, John Mulaney wurde wahrscheinlich immer schick gemacht, um mehrere zu tun Snl Hosting Gigs, was mit seinem geliebten Stand-up-Gesetz, Einrichtung mit Live-Performance und Verbindungen zu der Show, in der er jahrelang als Schriftsteller arbeitete. Aber es fühlt sich wirklich an, als wäre „Diner Hummer“ die Skizze, die seinen blitzschnellen Aufstieg zum Fünf-Timer-Status erzeugt hat-ein sofort beliebtes Epos, das den unerklärlichen Akt der Bestellung von Hummer von einem Diner-Menü mit einer von Les Miserables modifizierten Song-Partitur kombiniert.

Zumindest hat es Mulaney dazu inspiriert, für jede Episode, die er seitdem veranstaltet, eine Broadway-zentrierte musikalische Skizze zu errichten. Durch das Mischen und passender Songs aus anderen Musicals und die Auswahl breiterer Themen als „Hummer der Hummer aus einem Diner -Menü“ hat Mulaney dazu beigetragen, einige angenehme musikalische Revues zu erstellen. Die Sache ist, keiner von ihnen passt zum zielstrebigen Eifer der Freude dieses New Yorkers. Der ursprüngliche „Diner Lobster“ ist eine vollständige Tour de Force-und enthält nur ein Beispiel dafür, wie das mehrjährige Wochenend-Gast-Gast Pete Davidson auch in Skizzen eigentlich ziemlich lustig war. – J. Hassenger