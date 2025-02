Samstagabend liveDas 50 -jährige Jubiläums -Special am Sonntag, den 16. Februar, umfasst musikalische Auftritte von Paul McCartney, Paul Simon, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Lil Wayne, Brittany Howard und den Wurzeln.

Diese Aufführungen werden als Teil eines dreistündigen Primetime-Specials durchsetzt, das auch zahlreiche Live-Skizzen mit Vergangenheit und Gegenwart verspricht Snl Darsteller und andere besondere Gäste sowie Retrospektiven, die das 50 -jährige Jubiläum der Show feiern. Es geht am Sonntag, den 16. Februar um 20 Uhr ET/17.00 Uhr PT auf NBC und Peacock.

Simon seinerseits wird ein seltenes Live-Erscheinungsbild sein, nachdem er nach schwerem Hörverlust im Jahr 2023 weitgehend von der Leistung zurückgezogen wurde. Der 83-jährige Singer-Songwriter ist ein enger Freund von Snl Der Schöpfer Lorne Michaels und hat die Show vier Mal veranstaltet, sondern auch 13 Mal als musikalischer Gast.

In der Zwischenzeit werden Cyrus, Howard und The Roots auch am SNL50: Das Heimkehrkonzert in der Radio City Music Hall in New York City später am Abend teilnehmen und live auf Peacock streamen.