Samstagabend liveDas 50 -jährige Special am Sonntag wird bereits als eines der schwierigsten Tickets angesehen ein Sitz. Zur Vorbereitung der Feierlichkeiten am Sonntag, Snl Installierte 200 zusätzliche Sitze in seinem Studio, aber auch immer noch wurden viele potenzielle Gäste gewarnt, erwartet zu erwarten, im Studio zu sitzen 8gein Überlaufraum im Nachbarn Spät Nacht mit Seth Meyers.

So hektisch auch all das klingt, die Szene könnte sich als noch chaotischer erweisen, wenn zwei eingeladene Gäste am Sonntagabend auftauchen: Laut Matt Belloni von Puck News wurden sowohl Donald Trump als auch Elon Musk zur Teilnahme eingeladen Snl“S 50 -jähriges Jubiläum Bash, Teil einer Gästeliste, die viele andere Vergangenheit der Show (wie Taylor Swift und Travis Kelce) sowie Schriftsteller, Produzenten und VIPs enthält.

Ab sofort berichtet Belloni, dass weder Trump noch Musk angegeben haben, ob sie teilnehmen werden. Es ist erwähnenswert, dass Trump, der veranstaltete Snl Zweimal in den Jahren 2004 und 2015 nahm 2015 das 40 -jährige Jubiläums -Special der Show teil. Derzeit ist Trump am Sonntag am Daytona 500 in Daytona Beach, Florida, teilnehmen.

Wenn Trump am Ende anwesend ist, wird seine Anwesenheit zweifellos den Zorn einiger anziehen Snl Darsteller. Laut einem neuen Buch über Snl Der Schöpfer Lorne Michaels von Autor Susan Morrison, seine Entscheidung, Trump als Gastgeber vor den Präsidentschaftswahlen 2016 zu buchen, führte zu Turbulenzen hinter den Kulissen. Einige Darsteller und Mitarbeiter glaubten, dass die Episode dazu beigetragen hat, Trumps Image zu erweichen und seine Wahlbarkeit zu verbessern. Als Antwort auf den Ausfall wurde Michaels mit den Worten zitiert: „Es ist das Schwierigste für mich, dieser Generation zu erklären, dass die Show unparteiisch ist.“

Der Snl Das 50 -jährige Jubiläum wird ab 20:00 Uhr ET / 17:00 Uhr Pt live auf NBC und Peacock ausgestrahlt.