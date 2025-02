Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute schauen wir uns die letzte Staffel von an Cobra Kai – sowie wo es begann.

Die Ankündigung, dass William Zabka und Ralph Macchio für eine TV Karate Kid Franchise war einprägsam. Die Press Tour der Fernsehkritiker der Fernsehsender 2017 war in vollem Gange, als die Lichter des Ballsaals im Beverly Hilton Hotel unterging. Dramatische Musik begann zu spielen, als Zabka und Macchio der Menge vorgestellt wurden, die Führungskraft auf der Bühne versprach, dass die neue Show „Johnny Lawrence endlich seinen Schuss auf Erlösung geben würde“.

Macchio sagte zu Journalisten: „Für die Aufzeichnung ging es mir vollkommen in Ordnung, ihn auf dem zweiten Platz uneingeschränkt zu machen.“ „Das liegt daran, dass Sie mit einem illegalen Kick gewonnen haben“, antwortete Zabka. Es war ein lustiger Moment, der sofort die Dynamik der neuen Show klar machte. Es wurde auch nicht von Netflix bezahlt.

Mit der Veröffentlichung von Cobra KaiEs macht Spaß, sich daran zu erinnern, dass die Geschichte von Außenseiter, die um Respekt kämpften ursprünglich gemacht.

Die ersten beiden Jahreszeiten von Cobra Kai wurden ursprünglich als exklusiver Inhalt für YouTube produziert, während YouTube großflächige Hollywood-Produktionen finanzierte. Andere Produktionen aus dieser Zeit sind das Skript -Tanzdrama Schritt nach oben: Hochwasserdas dystopische Drama Die Ausdünnung und seine Fortsetzung (mit Logan Paul) und Ryan Hansen löst Verbrechen im Fernsehen*. (Das * war ein Augenzwinkern für die Tatsache, dass die Show für YouTube gemacht wurde, nicht für den traditionellen Fernseher.)

„Der beste Weg, den ich beschreiben kann (Cobra Kai) ist so: ‚Ali vs. Frazier‘, “ Tyson vs. Holyfield ‚,‘ Alien vs. Predator ‚, „YouTube Global Head of Original Inhalt Susanne Daniels. „Wir haben im Laufe der Jahre einige große Rückschläge gesehen, aber im Jahr 2018 wird YouTube Red über 30 Jahre einen beispiellosen Rückkampf vorlegen.“

(Das ist richtig, es wurde YouTube Red genannt, weil anscheinend niemand in der Google-Out-Firma von RedTube gehört hatte. Die Initiative wurde im Mai 2018 als „YouTube-Originale“ zusammen mit einer Preissteigerung umbenannt.)

YouTube Originals war eines von vielen Streaming -Bemühungen, die in den Jahren nach Netflix ‚Explosion in den Originalinhalt im Jahr 2013 optimistisch gestartet wurden. Es ist weit davon entfernt Cobra Kai im Gleichgewicht hing.

https://www.youtube.com/watch?v=wpb6dunb9l0

Netflix trat dann ein, um die beiden produzierten Jahreszeiten zu erwerben und ein Drittel zu grün. Es war alles andere als das erste Mal, dass Netflix so etwas getan hatte, aber was bemerkenswert war Cobra KaiDie Rettung aus der Stornierung war, dass sie als Netflix -Serie wirklich zu einem kulturellen Phänomen entwickelte.

Klar sein, Cobra Kai War stets Eine wirklich lustige Show, die von den Schöpfer Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg geschickt gestaltet wurde, um Nostalgie zu gönnen und gleichzeitig mit neuer Dynamik zu spielen. Es musste nur sein Publikum finden, das leider nicht youtube $ 12 pro Monat zahlte, um seine Skriptinhalte zu sehen. Sobald es auf Netflix gestartet wurde, wurde es für den Streamer ein großer Hit – ein klassisches Beispiel dafür, wie eine gute Show gedeihen kann… wenn sie ein Publikum finden kann.

Und das ist immer das knifflige Stück. Kritiker können von fantastischen Shows wie schwärmen Der gute Kampf oder Wir sind Lady TeileAber wenn das Publikum Paramount+ oder Peacock nicht abonniert, werden sie es nie verpassen. Dies gibt Netflix eine bemerkenswerte Macht in der heutigen Popkultur, da es von allen Streaming -Diensten die am häufigsten abonnierte – wenn eine Show auf Netflix ist, sind die Chancen viel besser, dass ein Gelegenheitsbetrieb sie möglicherweise ausprobiert.

Ohne zu viel über das Serienfinale von zu enthüllen Cobra KaiEs zollte liebevolle Hommage an die Vergangenheit und kam nicht nur in der Serie, sondern auch auf der Serie Karate Kid Franchise als Ganzes. (Obwohl die Geschichte noch nicht vorbei ist, dank der Macchio und Jackie Chan-Staring Karate Kid: Legendenin den Kinos im Mai.) Joe Espositos „Du bist der Beste“ wird sogar für eine Trainingsmontage verwendet!

Und es war tatsächlich ein paar bewegende Momente gepackt, die durch die Tatsache, dass dies in der Hölle auf keinen Fall war, das erwartete Ergebnis, als die Show ursprünglich angekündigt wurde. Als jemand, der 2017 in diesem Ballsaal des Beverly Hills sitzt, fand ich es lustig, Zabka und Macchio zusammen zu sehen, aber sechs Jahreszeiten? Die beliebteste Show auf Netflix? Keine Chance. Aber das ist die Magie einer Außenseitergeschichte – die beste Art von Überraschung.

Cobra Kai Streaming jetzt auf Netflix.