Vielleicht hatten sie keine Snacks an der Snl 50 -jähriges Jubiläumskonzert, weil Will Ferrell und Ana Gasteyer gerade ein köstliches Essen aus den Texten zu Kendrick Lamars „Nicht wie uns“ gemacht haben.

Der Samstagabend live Alumni setzte sich zusammen, um ihre Charaktere Marty und Bobbi Mohan-Culp bei der Peacock-Broadcast-Musical Celebration wiederzugeben. Nach einigen ausgedehnten Scherze und Ablegen von angemessenen Begriffen von Gen-Z (einschließlich eines Moments, der dazu führte, dass Meryl Streep das Paar auf die Bühne schaltete), starteten die Gulps ein Medley von alten und neuen Favoriten, darunter Donna Summers „Love to Love You Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby, Baby , „Kim Petras und Sam Smiths“ unheilvoll „und Doechiis“ Wels „.

Das Highlight war, als sie sich in die Grammy-Preisträgerin-Anti-Drake-Diss-Track „Nicht-Like-uns“ rissen und für ein paar Schläge im lyrischen „Minderjährigen“ luxuriieren. Dann fragte Ferrell – sorry, Marty -, ob Lamar und Drake im Haus seien, und schlug vor, dass die beiden Männer einen wahren Nennen nennen. „Vielleicht kannst du es heute Abend im Namen der Liebe und des Gemeinschaft umarmen? NEIN? Nicht in der Hölle? „

Das Duo schloss dann die Dinge mit einem Cover von Chappell Roams „Viel Glück, Baby“ aus. Ich schätze, sie sahen die diesjährigen Grammys an.

Das SNL50-Konzert enthielt auch Auftritte von Nirvana mit Post Malone, Jack White, Miley Cyrus, Eddie Vedder, Robyn und David Byrne, Fugees, den B-52s und Devo sowie Lady Gaga sang „Dick in the Box“.