In einem der herausragenden Momente der Nacht die Samstagabend live Konzert zum 50 -jährigen Jubiläum Tribut an das Erbe der einsamen Insel mit einem epischen Medley, in dem einige von Andy Samberg, Jorma Taccone und Akiva Schafts größte Beiträge zu den größten Beiträgen zu feiern SnlStart zuerst mit Lady Gagas Darstellung von „Dick in a Box“.

Nun, zuerst versuchte Samberg eine Abdeckung von „flach“ von Ein Stern wird geboren (komplett mit Jackson Maine Perücken) Bevor Gaga ihn schließt. Da Justin Timberlake nicht da war, bot sie an, an seiner Stelle „Dick in a Box“ zu singen.

Nach ein wenig trat Chris Parnell in „Lazy Sunday“ in die Szene nach Duett ein, was dann dazu führte, dass Bad Bunny „I Have Have Sex“, Eddie Vedder, auf „Captain Jack Sparrow“ und „Captain Jack Sparrow“ und „Captain Jack Sparrow“ und „Captain Jack Sparrow“ und „und“ und „I Havy“ und „Captain Jack Sparrow“ und führte. T-Pain wiederholt seine Funktion auf „Ich bin auf einem Boot“.

Das Ganze gipfelte in allen (und natürlich einem Gospel -Chor), der „Ich habe in meiner Hose“ spielte, während eine kanadische Flagge im Hintergrund winkte. Es war klar, episch zu sein.