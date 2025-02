Im kommenden A24 -Film OpusJohn Malkovich spielt einen Popstar, der Kultführer namens Moretti geworden ist. Vor der Eröffnung des psychologischen Horrorfilms in den Kinos im nächsten Monat hat das Studio seine Aufführung mit einem neuen Song mit dem Titel „Dina, Simone“ vorgestellt.

„Dina, Simone“ markierte Malkovichs erste offizielle musikalische Veröffentlichung als Sängerin und wurde von Nile Rodgers und The-Dream produziert und produziert. Eine funky Melodie, die in die 80er Jahre zurückhört, worauf die Strecke mit der Gruseligkeit seines Charakters aus, während er in „Tight Little Jeans“ ein „süßes kleines Ding“ verführt. Streamen Sie es unten.

„Dina, Simone“ erscheint neben „35 mm“ und „morgen“ des Soundtracks des Films. Opus: Die Moretti -EPdie zusammen mit der Eröffnung des Films in den Kinos am 14. März veröffentlicht wird.

Geschrieben und inszeniert von Mark Anthony Green, Opus Außerdem spielt Ayo Edebiri als Journalist, der zu einer abgelegenen Verbindung zum Profil von Moretti eingeladen wird. Der Rest der Besetzung umfasst Juliette Lewis, Murray Bartlett, Amber Midthunder, Stephanie Suganami, Young Mazino und Tatanka.

Überprüfen Sie den Trailer hier.

https://www.youtube.com/watch?v=rd-eqyzkvsa