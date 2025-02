Während der Höhe von Taylor Swifts 1989 Epoche, Samstagabend live Ausstrahlte eine Skizze, die ihr „Girl Squad“ mit Tina Fey und Amy Poehler feierte – aber nicht der Popstar selbst. Wie sich herausstellte, lehnte Swift eine Einladung ab, im Sketch 2015 zu erscheinen, und versuchte sogar, Lorne Michaels zu überzeugen, es vollständig zu schneiden.

Nach einer Geschichte in New York MagazineMichaels hat beim telefonischen Anfrage kein bisschen zuckte. Stattdessen antwortete er: „Taylor, ich verhandle nicht mit Terroristen.“ Nachdem er sein Stück gesagt hatte, warf Michaels angeblich einen Kern Popcorn und fing es in seinem Mund.

Die Skizze „Dope Squad“ wurde immer noch wie geplant ausgestrahlt und enthielt Co-Moderatorin Fey und Poehler, die die Kindermädchen und Gynäkologen feierten, die ihr Leben reibungslos hielten, während sie das Video „Bad Blood“ parodierten. Sehen Sie es sich unten an.

Um die Dinge zu glätten, schickte Swift am folgenden Montag Blumen nach Michaels, begleitet von einer Notiz: „Ich hoffe, es gibt kein schlechtes Blut.“

Seit ihrem kleinen Tit-for-Tat ist Swift ein musikalischer Gast an Snl In den Jahren 2017, 2019 und 2021. Während des letzteren Auftritts trat sie sogar Pete Davidson bei und bitte zerstören Sie nicht in einer Skizze mit dem Titel „Drei traurige Jungfrauen“. In jüngerer Zeit trat sie im Jahr 2023 überraschend auf, um ihr Pal -Eisgewürz vorzustellen.

Snl Feiert sein 50-jähriges Jubiläum heute Abend (14. Februar) mit einem Konzert nur in der Radio City Music Hall in New York City mit Jack White, Eddie Vedder, Lady Gaga und mehr.

Das große Special der Show ist am Sonntag, den 16. Februar, mit musikalischen Auftritten von Paul McCartney, Paul Simon und Miley Cyrus sowie Gastauftritten von einer Reihe ehemaliger Darsteller.

Bemerkenswerterweise werden Dan Aykroyd und Bill Hader Berichten zufolge nicht auftreten – aber Donald Trump und Elon Musk machen. Der Snl Das 50 -jährige Jubiläum wird ab 20:00 Uhr ET live auf NBC und Peacock ausgestrahlt.

Anmerkung des Herausgebers: Schauen Sie sich unsere Liste der besten SNL -Sketche der letzten 10 Jahre an.

https://www.youtube.com/watch?v=M5WXAA_Z7H8

https://www.youtube.com/watch?v=21Ki96LSXHC