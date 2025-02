In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute zerlegt die Los Angeles Indie Pop Group Saint Motel ihre vierte Studio LP.



Es ist sehr sinnvoll, dass die Ursprünge von Saint Motel an ihren Sänger und Lead -Gitarristen – die primären Songschreiber der Gruppe – überqueren, die Wege in der Filmschule überschreiten. Die Ausgabe des Quartetts hat sich immer genauso filmisch anfühlt wie das Musical, und ihr viertes Studioalbum authentifiziert nicht nur dieses Muster, sondern zeigt, dass sie sich weiter in ihn lehnen.

Ihr erstes Angebot in voller Länge seit fast vier Jahren, Heiliger Motel & die Symphonie am Himmel ist eine ausgelassene Sammlung von 12 Schnitten (13 Wenn Sie das Album auf Vinyl erhalten), die eine breite Palette von Emotionen, Temperaturen und Texturen durch verschiedene Eindrücke von Orchesterpop umfassen. Sicher genug, einige der neuen Songs kommen mit visuellen Nahrungsergänzungsmitteln an, um ihnen ein zweites Leben zu verleihen.

Während viele Tracks um ein bestimmtes Thema aufgebaut sind, ist die Aufzeichnung als Ganzes das Ergebnis, zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten am richtigen Ort zu sein. Das Paket ist eine lebendige Mischung aus Instinkt und Selbstbeobachtung und klingt genauso kohärent wie ein Konzeptalbum wie es nahtlos von einem Zustand in einen anderen übergeht.

Anfang März wird Saint Motel auf einem 34-tägigen Lauf über Nordamerika mit rotierender Unterstützung von Angel White, Great Guten gut, Oliver Hazard, der Scheidung, gestohlenen Gin und Brigitte nennen mich Baby, Baby, auf die Straße gehen.

Symphonie am Himmel ist jetzt verfügbar, um unten zu streamen. Weitere Einblicke in die Entwicklung des Albums finden Sie in den Titel von Frontmann AJ Jackson von Track -Kommentaren zu jedem Song.