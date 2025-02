Der dänische Filmemacher Lars von Trier wurde in ein Care Center eingeliefert, um die Parkinson -Krankheit zu behandeln, bestätigt seine Produktionsfirma Zentropa Entertainment.

In einer Erklärung, die an den offiziellen Zentropa Instagram veröffentlicht wurde, schrieb Produzent Louise Vesth (grob übersetzt von Dänisch): „Lars befindet sich derzeit in einem Pflegehandel, das ihm die Behandlung und Pflege seines Zustands zur Verfügung stellen kann. Es ist eine Ergänzung zu seiner eigenen privaten Unterkunft. Lars geht es unter den Umständen gut. “

Von Trier ging mit seiner Diagnose einer Parkinson -Krankheit im August 2022 an die Börse. Zu dieser Zeit sagte Zentropa, er werde behandelt, um sie zu vervollständigen Riget Exodus (was übersetzt Das Königreich: Exodus), die dritte und letzte Ausgabe seiner übernatürlichen Serie.

Von Trier, ein provokativer Autur, hat auch (zu Recht) für einige seiner öffentlichen Aussagen eine Gegenreaktion erhalten. Im Jahr 2011 wurde er sieben Jahre lang aus Cannes ausgeschlossen, nachdem er gesagt hatte, er „sympathisierte“ mit Hitler. In jüngerer Zeit schrieb von Trier im August 2023 auf Instagram, dass „russische Leben auch wichtig ist!“ In einer Nachricht an die Präsidenten Zelenskyy und Putin.

Außerdem hat Björk von Trier beschuldigt, sexuelle Übergriffe während der Erstellung seines 2000er Musicals begangen zu haben Tänzer im Dunkeln. Obwohl er zu psychologischem Missbrauch zugab, sagte er: „Ich habe sie an den falschen Orten nicht berührt.“