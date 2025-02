Jeden Monat, Folge Hebt einen aufsteigenden Künstler mit unserer wiederkehrenden Feature -Serie hervor Cosign. Für Februar 2025 jammen wir Nashville Punks Winona Fighter aus und ihr neues Album, Ich entschuldige mich beim Küchenchef.

Der Begriff des „Ausverkaufs“ scheint ein bisschen im Zeitalter des Streamings veraltet zu sein, wie eine Beleidigung, die seit Punk -Puristen den Begriff bei Green Day nicht so relevant war, nicht so relevant zu sein Dookie. Und doch belegte die Idee des „Ausverkaufs“ Winona Fighter Frontwoman Coco Kinnon, als sich die Band für die Band vorbereitete Ich entschuldige mich beim KochDas neue Album der Band und das Debüt haben heute über RISE Records in voller Länge veröffentlicht.

„Eine große Sache für uns war, wie eine DIY -Punk -Band, wie wir uns für ein Etikett unterschreiben und nicht wie Ausverkauf scheinen?“ Folge.

Mit jedem Bandmitglied-Kinnon, dem leitenden Gitarristen Dan Fuson, und dem bassisten und im Bandproduzenten Austin Luther-war ein Teil verschiedener lokaler Szenen im ganzen Land. Das Engagement, das sie gegenüber der unabhängigen Gemeinschaft empfinden, hat sich nur so gestärkt, dass ihr Profil weitergeht. erheben. Wie behält eine Band wie Winona Fighter ihre Ideale bei, wenn sie in die nächste Phase ihrer Karriere eintritt? Nun, indem man dem Akronym zuhört und es selbst macht.

„Für das Debüt -LP, wissen Sie, haben Sie nur einen“, erklärt Luther. „Wir haben einige riesige Produzentenverbindungen, die wir im Studio hätten springen können und ein paar Sachen machen können, aber ich denke, wir wollten nur, dass (das Album) zu 100% zu uns ist.“

Trotz produktiver und erfreulicher Treffen mit Leuten wie Neal Avron (einem bekannten Produzenten, der mit allen von Weezer bis zum Boy zum Linkin Park zusammengearbeitet hat), entschied sich das Trio letztendlich dafür, einen großen Namen hinter den Brettern zu haben oder Stunden mit der Verfolgung zu verfolgen. ein teures, ausgefallenes Studio. Stattdessen schlenderten sie zu Luthers Platz und rockten die Hölle aus, wie sie es immer getan haben.