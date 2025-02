Die Tonhöhe: Paddington wurde im peruanischen Dschungel geboren, ging bis nach London, ging zu wörtlich Gefängnisging zurück nach London, und jetzt fährt der beliebte kleine Bär aller (von Ben Whishaw geäußert) endlich nach Peru zurück.

Nach einem besorgniserregenden Brief über das seltsame Verhalten seiner Tante Lucy von der Reverend -Mutter (Olivia Colman), die als Nonne im Haus für pensionierte Bären in Peru, Paddington und die Familie Brown arbeitet . Bei ihrer Ankunft war Tante Lucy, die scheinbar hart in der Arbeit war, eine Art Jungle -Geheimnis zu entschlüsseln, verschwunden.

Die Familie erfasst also die Anleitung von Hunter Cabot (Antonio Banderas) und seiner Tochter Gina (Carla Tous), um ihnen zu helfen Dorado) und sein versteckter Schatz. Sie hüpfen auf sein schickes Flussboot und fahren den Amazonas, bis Cabots ankündige Gier für den Schatz ihre Pläne für die Rettung von Tante Lucy ablenkt. Paddington und die Browns sind voneinander getrennt und im Dschungel verloren.

Erfreuliche Ergänzungen: Obwohl Paddington in Peru Hält den gleichen cleveren, jubelnden Ton wie die beiden vorherigen Paddington -Filme, es gibt einige neue Elemente in der Mischung. Zum einen gibt es die offensichtliche Änderung in der Lage. Wir haben die geschäftigen Straßen von London verlassen und haben unsere Helden im sumpfigen Dschungel gefunden, in dem Paddington aufgewachsen ist. Es gab auch einige Änderungen am Kreativteam: Emily Mortimer ist eingetreten, um Sally Hawkins zu ersetzen (die Matriarch Mary Brown spielte in den ersten beiden Filmen) während original Paddington Regisseur Paul King wurde mit dem Newcomer Dougal Wilson (einem Musikvideo und dem kommerziellen Regisseur, der sein Spielfilmdebüt macht) ausgetauscht.

Mortimer und Wilson füllen die Schuhe ihrer Vorgänger gut genug, obwohl die Gesamtpräsentation in den ersten beiden Filmen möglicherweise weniger theatralisch gemacht ist als das expansive Storybook -Regisseur. Die faszinierendsten Ergänzungen kommen jedoch mit dem unterhaltsamen Paar Gaststars dieses Films: Olivia Colman und Antonio Banderas.

Colman ist gut in buchstäblich alles, was sie ist, und als die lächelnde, gaslichtvertretende Mutter ist sie eine Aufruhr. Mit nur einem leeren, schauenden Lächeln trägt sie in jeder Szene, in der sie sich befindet, so viel komödiantisches Potenzial. Sie zuzusehen, wie sie mit dem No-Nonsense-Mrs. Bird (Julie Walters) mit dem No-Nonsense-Toe geht, ist eine Freude, und ihre Eröffnung übertrieben. Klang der Musik-Saches Lied, das die Ankunft von Paddington ankündigt, ist freudig absurd.

Banderas weist inzwischen auf die Art von angespannter Höflichkeit hin, die Colman mitbringt und wird stattdessen verrückte und leicht ungehinderte. Er schien das Memo „Spiel es wie ein Cartoon -Charakter“ zu haben, nicht zu unterschiedlich von Hugh Grants Wende als exzentrischer Schauspieler -Bösewicht in Paddington 2. Was mich zu meinem nächsten Punkt bringt …

Eine Trilogie von Schurken: Als Paddington in Peru Sehr wahrscheinlich dient als Schlussfolgerung einer Trilogie, eine faszinierende Sache ist, dass jeder der drei Filme Bösewichte hat, die von denselben thematischen Motivatoren angetrieben werden: das Trauma des Stammes. Millicent Clyde (Nicole Kidman) des ersten Films hat aufgrund der demütigenden Zuneigung ihres verstorbenen Vaters zu Tieren eine Taxidermie angenommen. Phoenix Buchanan (Hugh Grant) versucht, den Versuch seines Großvaters zu rächen, Kozlovas Vermögen in die Hände zu bekommen Paddington 2; und Cabot steigt ebenfalls von einer langen Reihe von Schatzjägern herab, die ihr ganzes Leben riskiert haben und die verlorene Stadt El Dorado und ihren Reichtum konsequent nicht gefunden haben.

Sicher, die Drehbuchautoren stützten sich auf eine Vielzahl von Quellmaterial für die Filme, aber diese Charakterisierungen weisen alle auf die Idee der Erlösung hin. Diese Bösewichte wollen sich sowohl für ihre früheren Fehler als auch für ihre Eltern für ihre Unfähigkeit, ihr Kind zu schützen, einlösen. Es ist alles in scharfem Gegensatz zu der Reinheit von Paddington, der auch von seiner Erziehung und unzerbrechlichem Engagement für die Familie getrieben wird. Paddington wird als Erinnerung an sie angesetzt, dass wir nicht den Fehlern unserer Blutlinie verpflichtet sind oder dass die Familie das, was unsere Vorfahren entschieden haben, und nur das sein kann. Stattdessen argumentieren sie in drei Filmen, dass wir unsere eigenen Familien machen, und kein Vergangenheit ist so ernst, dass er unsere Zukunft absagen sollte. Süß, richtig?

Das Urteil: Jetzt sieben Jahre entfernt Paddington 2Es ist schwer, sich gegen zu verwurzeln Paddington in PeruVor allem, weil die ersten beiden Filme in sehr kurzer Zeit einen solchen geliebten Status erreicht haben. Das hilft das nicht Paddington 2 Erreichte Cult Classic Level, nachdem er zum bestbewerteten Film auf Rotten Tomaten geworden war und seiner Fortsetzung ein ohnehin unfaires Maß an Erwartungen verlieh.

Also der dritte Paddington Der Film musste mutiger als je zuvor sein, um so groß wie seine Vorgänger zu machen, und obwohl die neue Besetzung für die Herausforderung steht, sind die Geschichte und der exotische Umzug nicht ganz so erfolgreich. Die ganze „verlorene Stadt“ -Trope ist sicherlich uninspirierend, insbesondere angesichts der inkanischen und mesoamerikanischen Wurzeln, die so oft beschönigt. Der Film spielt in Peru, ja, aber es steckt so wenig im Film, der die Kultur ehrt innerhalb Die wunderschöne, facettenreiche Landschaft des Landes.

Trotzdem hält die lebhafte Haltung des Films die Dinge leicht und luftig, und die „Lost City“ der Geschichte kann wirklich nur als „Paddington-Core“ bezeichnet werden (keine Spoiler, aber wie Sie sich vorstellen können, ist Marmalade beteiligt). Es ist ein weiterer süßer, warmherziger Einstieg in den Paddington-Katalog, obwohl es sich eher wie eine Umweg- oder Spin-Off-Episode anfühlt als eine aufschlussreiche, abgerundete Schlussfolgerung.

Das Abenteuer ist diesmal vielleicht nicht so aufregend, aber zum Glück ist dieser Dangbär so charmant. Sobald er seine charakteristische „harte Stare“ liefert, reicht es aus, Sie zu gewinnen.

Wo zuschauen: Paddington in Peru schwingt am 14. Februar in die Kinos.

Anhänger:

