Cheech und Chongs letzter Filmein Dokumentarfilm über das Stoner-Comedy-Duo Tommy Chong und Cheech Marin, hat sein Erscheinungsdatum im Theater erhalten.

Der von David Bushell inszenierte und produzierte Film wird am 20. April vor seiner landesweiten Veröffentlichung am 25. April in begrenzten Kinos eröffnet. Neben der Hauptrolle der Titelschauspieler zeigt der DOC den Plattenproduzenten Lou Adler, der den ersten Film des Duos, 1978, inszenierte, 1978’s Im Rauch oben.

Hier ist die offizielle Protokolllinie: “Cheech & Chongs letzter Film trotzt den Erwartungen der Dokumentation und bietet eine wild fantasievolle Einstellung zur Genrekonvention; Eine wahre Geschichte, die durch eine Mischung aus Animation und Archivwahnsinn erzählt wird, die alle von einer klassischen filmischen Roadtrip-Komödie unterstrichen. Der Film verfolgt das dauerhafte Erbe der Pionier-Comics Cheech Marin und Tommy Chong und enthält Interviews, Skizzen und nie zuvor gesehenes Filmmaterial, das die fünf Dezzier-Karriere des Duos umfasst. Das Ergebnis ist eine unwahrscheinliche Geschichte von Freundschaft und Ruhm, Turbulenzen und Trotz, Rebellion und letztendlich – Erlösung. “

Bekannt für die Produktion Sling -KlingeAnwesend Ewiger Sonnenschein des makellosen GeistesUnd Dallas Buyers ClubBushell enthüllte in einer Aussage, dass Letzter Film kam aus einer fehlgeschlagenen Skriptkomödie und Chong -Komödie, die er vor fast zwei Jahrzehnten versuchte.

„Kosmischerweise war das nicht so, dass ich meine Leidenschaft und mein Ehrgeiz mit meiner Liebe zum Dokumentarfilm gekoppelt habe, und überzeugte diese beiden Road -Hunde, mir ihre epische Geschichte zu erzählen“, sagte er. „Wir freuen uns, diese Reise eines Lebens in das Publikum im ganzen Land für die endgültige Retrospektive des Lebens und der Karriere dieses legendären Duos zu bringen.“

Cheech & Chongs letzter Film Premiere auf SXSW 2024 und wurde auch beim Mill Valley Film Festival und AFI gezeigt.