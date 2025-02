Margaret Cho war schon immer selbst einzigartig. Es ist eine Energie, die sie sowohl in ihre Komödie als auch in ihre Musik bringt, ein Unternehmen, das sie 2010 mit ihrem ersten Album begann. Cho abhängigerzählt sie Folge„War wirklich noch eine Comedy -Platte“, aber es war auch eine Gelegenheit, mit Künstlern zusammenzuarbeiten, die sie liebt, darunter Andrew Bird, Fiona Apple und Tegan und Sara. Seitdem hat Cho weiterhin ihre musikalischen Talente erkundet, zuletzt mit ihrem neuen Album Glücksgeschenk (Veröffentlichung am 14. Februar).

Für GlücksgeschenkCho hat „einen Großteil des Schreibens der Musik zusammen mit den Texten. Das machte es zu einer ganz besonderen neuen Erfahrung. Und einige dieser Songs stammen vor ungefähr 10 und 11 Jahren. Ich bin also wirklich dankbar, sie endlich dort draußen zu bringen. “

Als Cho über ihre Musik spricht, hat sie das Gefühl, dem Subgenre von Comedians zu gehört, die legitime Musik machen und Neil Hamburger, Mae Martin, Whitmer Thomas und den „unglaublichen“ Matt Berry erwähnen. Ganz zu schweigen von Steve Martin, „unser Schutzpatronin“, sie lacht. „Steve Martin ist wahrscheinlich das ultimative Beispiel für Comedians, die ernsthafte Musik machen. Alle diese Comedians haben auch ihre getrennten Identitäten als Musiker. “

Cho merkt auch an, dass es Darsteller gibt, die beide Seiten nahtlos mischen, wie Reggie Watts und Donald Glover/Childish Gambino. „Ich denke, Tyler, der Schöpfer und Doechii, reiten auch die Linie von Komödie und Musik, weil ihre Songs so komisch sind, dass sie fast Skizzen sind. Es ist wirklich interessant, wie es nur Musik ist. Es ist viel viel mehr. “

Es spricht alles darauf, wie Musik und Komödie verbunden sind. „Komödie ist lyrisch. Es ist poetisch. Es ist rhythmisch. Es gibt Wiederholungen “, sagt Cho. „Und Chöre und Schlagworte oder Pointen sind wirklich dasselbe.“

Bei der Auswahl von 13 Comedians, deren Alben Cho glaubt, jeder sollte besitzen sollten, wählte Cho eine Reihe von Leuten aus, die sie als langjähriger Veteran der Comedy -Szene persönlich kennt oder kannte. Die Überprüfung ihrer Arbeit sei eine sehr emotionale Erfahrung, insbesondere wenn es um alte Freunde ging, die in den letzten Jahren verstorben sind: Mehrmals verglich sie die Erfahrung, diese Alben nachzuordnen, mit dem Hören von „ausgestorbenem Birdsong“.

Fügt Cho hinzu: „Was für eine wundervolle Sache, dass ich einfach meine Kopfhörer anziehen und wieder bei ihnen sein kann.“ Sie empfiehlt sehr, Alben mit Kopfhörern zu hören, auch wenn eine gefilmte Version ihrer Leistung verfügbar ist. „Es gibt eine Intimität, die Sie mit einem Komiker haben können, wenn sie direkt in Ihrem Ohr sind. Comedy auf diese Weise aufzunehmen, wenn Sie dem Komiker hören können, ist es fast so, als würden Sie nur mit ihnen sitzen. “

Weitere Informationen finden Sie unter Cho’s Crate Digging Comedy Album Picks. „Das hat wirklich Spaß gemacht“, sagt sie. „Dies sind meine Lieblingsunterlagen, und ich freue mich sehr, sie zu teilen.“

Bill Hicks – In E-Minor schimpfen Und Arizona Bay

Alles ist rechtzeitig. Ich hörte mir an (In E-Minor schimpfen) An dem Tag, an dem die Amtseinführung stattfand, eröffnet er mit einem Billy Ray Cyrus -Witz. Er erzählte diesem Witz vor mehr als 30 Jahren, und er war direkt in meinem Kopf, weil Billy Ray Cyrus gerade diese katastrophale Leistung bei der Amtseinführung gegeben hatte. Und dann Arizona Bay Es geht um die nationalen Katastrophen, die Kalifornien versenken werden.

Bill war so ein unglaublicher Typ. Ich öffnete mich viel für ihn und er war ein Mentor, er war so rücksichtsvoll. Er würde das Mikrofon immer tief durchdrüsen, also brachte er seine eigenen Mikrofone zu Shows, damit die Opener wie ich nicht damit umgehen mussten. Covid sicher, früh.

Er war super glücklich, obwohl Sie es von Anfang an nicht unbedingt wissen würden. Er rollte zu Gigs (trug) einen Postangestelltenhut mit Blutflecken, denn zu dieser Zeit waren die Schützen alle Postangestellte. Die Idee, postal zu gehen, oder? Es war nur sein Sinn für Humor. Sie würden also denken, diese Person muss psychische Erkrankungen haben. Aber er war der vernünftigste, schönste, schönste Mann. Freundlich, intelligent, nachdenklich – doch er stieg auf die Bühne und war ein Monster, auf die beste Weise. Diese Alben fangen ihn wirklich in seiner Blütezeit ein.

