Samstagabend live Die Besetzungsmitglieder Sarah Sherman und Bowen Yang Front Die fiktive Haarmetallband Naumôre DandRuf in einem neuen Werbespot für Ceraves feuchtigkeitsspendendes Anti-Dandruff-Shampoo und Conditioner. Die Anzeige wurde als Partnerschaft zwischen gedreht Snl und Cerave, ein offizieller Sponsor der SNL50 -Feier dieses Wochenendes.

Im Werbespot sind Sherman und Yang Glam-Metal-Musiker, deren Schuppen während einer Probe aus ihren Haaren fliegt. Sie liefern verrückte Linien wie: „Wir haben eine große Auftrittsöffnung für Buff bei Gruff und wir bekommen immer wieder“ DRUFF auf unseren Sachen! “ Es stellt sich heraus, dass ihr Schlagzeuger, Dr. Dustin Portela, tagsüber Dermatologin ist und sie an Ceraves Shampoo und Conditioner einhält.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich falsche Schuppenflocken aus meinem Kopf fallen würde, während ich als Rockstar cosplaying, aber das ist Hollywood für dich“, sagte Sherman zu Rollstein den Werbespot zu filmen. „Obwohl ich von Handel kein Headbanger bin, habe ich meinen fairen Anteil an Schuppen, aber sagen wir einfach, meine sieht meine viel schlechter aus. Wir hatten so viel Spaß beim Filmen dieses und legitim als Schuppenhver. Ich liebe Ceraves neues Shampoo und Conditioner. Crema, mein On-Set-Charakter, hätte es sicherlich benutzen können! “

Yang fügte hinzu: „Baumor Dandriuf war eine perfekte, ausführliche Ausrede, um mit Sarah abzuhängen und zu lachen. Wir haben uns in den Look eingeschlossen und haben uns wirklich in die Haarmetallfantasie eingetreten, und dann schrieb Dr. Dustin mir ein Rezept für eine Salbe, die ich dringend brauchte! Ich denke, danke an Cerave, dass du mein Leben und einen lustigen Tag am Set gerettet hast. “

Der Werbespot kommt vor dem All-Star-SNL50-Konzert vor und strömt am Freitag (14. Februar) und der von New Yorks Radio City Music Hall live auf Peacock und die SNL50: Das Jubiläumsspecial Ausstrahlung am Sonntagabend (16. Februar) auf NBC.

Beobachten Sie Sarah Sherman und Bowen Yang im Cerave -Werbespot unten.

https://www.youtube.com/watch?v=xl97HB4PLTO