Diese Liste der 69 besten Film Sexszenen wurde ursprünglich im Jahr 2022 für veröffentlicht Folge‚S Sex in Cinema Week und wurde für den Valentinstag 2025 aktualisiert und erweitert.

Bei der Erforschung des Konzepts des Sex im Kino haben wir hier bei Folge Es war sinnvoll, eine Feier der größten Errungenschaften des Films bei der Erfassung des komplizierten Konzepts der menschlichen Sexualität aufzunehmen. Natürlich gibt es einen Haken: Sie, sanfter Leser, werden mit dieser Liste nicht zu 100 Prozent zustimmen.

Und das ist okay! Niemand wird jemals die ganze Zeit zu 100 Prozent zustimmen, was eine bestimmte Szene sexy macht, da Sexualität letztendlich eine subjektive Qualität ist. Wir versuchen jedoch hier, nicht nur die offensichtlichsten Momente des Erotiks zu feiern, die seit dem Morgengrauen des Kinos auf der großen Leinwand vorgestellt wurden, sondern alle möglichen Definitionen des Kitzelns in Betracht zu ziehen.

Das bedeutet, dass wir bei der Zusammenstellung von Optionen nicht verlangt haben, dass die fragliche Szene explizite Nacktheit oder sexuelle Inhalte umfasst. In bestimmten Kontexten kann schließlich eine illegale Berührung der Hände oder ein gestohlener Tanz genauso aufgeladen und intensiv sein wie zwei (oder mehr) Menschen, die hart darauf gehen. Machen Sie sich zwar keine Sorgen – es gibt auch hier viele Beispiele für letztere.

Wenn man sich aus dem Film eines Jahrhunderts stützt, kann man akzeptieren, dass einige dieser Sequenzen möglicherweise nicht mit den Arten von Standards gedreht wurden, die die Koordinatoren der modernen Intimität in den heutigen Sets überwachen. Filme mögen jedoch Letzter Tango in Pariswo seitdem mindestens ein Teilnehmer einen Mangel an Zustimmung am Set aufgerufen hat, wurden von der Prüfung entfernt. Denn es ist einfach nicht sexy, zu wissen, dass eine Szene eine Verletzung war.

Wieder was Ist Sexy liegt beim Einzelnen. Was wir jedoch auf universeller Ebene annehmen können, ist, dass die besten Filme auf ganzer Linie tun, was sie können, um etwas über die menschliche Natur zu sagen, und Sex ist ein intrinsischer Teil dieser Natur. So kam die überwiegende Mehrheit von uns schließlich auf diesem Planeten. Und es ist eine unterhaltsame Art, die Zeit zu verbringen, während wir das Glück haben, hier zu sein.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor