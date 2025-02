Willkommen zurück zu Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Diese Woche bietet ein Versand von Los Angeles Einblicke zu Der weiße Lotus direkt von Lisa selbst. ICHWenn Sie das genießen, was Sie lesen, können Sie meinen Begleiter -Newsletter jede Woche für Ihren Posteingang an Ihren Posteingang abonnieren!

Diese Woche, als wir uns zum Premiere -Datum für die dritte Staffel der gefeierten Satire von HBO einbringen Der weiße LotusMein wunderbarer Shining -Star einer Kollegin Liz Shannon Miller besuchte ein Panel mit Mitgliedern der Besetzung, darunter Walton Goggins, Aimee Lou Wood, Tayme Thapthimthong und Lisa von Blackpink. Liz war so freundlich, die Intel mir zu übermitteln. Achten Sie darauf, Liz ‚erstaunliche wöchentliche TV- und Film -Newsletter zu abonnieren, streamen und lesen Sie darüber, was Lisa über die kommende Staffel von enthüllt hat Der weiße Lotus.

Charakterdetails: Als Lisa über ihren Charakter, Mook, diskutierte, blieb er ein bisschen schüchtern, neckte aber die romantische Handlung im Laden. Als sie gefragt wurde, ob sie jemanden kokett oder mysteriös spielt, antwortete sie: „Was denkst du?“

„Ich denke, (Mook) ist ein bisschen schockiert“, fuhr sie fort und sprach mit den romantischen Fortschritten ihren Charaktererlebnissen aus Taymes Gaitok. „Sie ist beste Freunde mit ihm. Gute Freunde, Familienfreunde. Sie dachte nicht wirklich an ihn. “

Thai -Dialog: Lisas Co-Star, Tayme, wurde in England geboren und aufgewachsen und sprach zu der Art und Weise, wie Lisa ihm geholfen hat, die Details zu nageln, um jemanden zu spielen, der in Thailand beheimatet war. „Um einen Einheimischen zu spielen und den Dialog überzeugen zu lassen, musste ich ziemlich viel daran arbeiten“, erklärte er. „Lisa hat dabei wirklich wirklich geholfen. Als sie mir das Drehbuch zum ersten Mal gaben, sagten sie: „Mach es einfach, wie du normalerweise sprechen würdest.“ Wir setzten uns und sagten: Okay, lass es uns überzeugender machen. Lisa half für mich, viele Sätze umzusetzen, damit es natürlicher klingen würde. “

Die These der Show: Lisa hatte eine klare Perspektive über die Richtung der Show. „Ich denke, viel davon für mich geht es um Schicksal und freier Wille“, sagte sie dem Publikum. „Wie viel ist bestimmt und wie viel Auswahl und Agentur haben wir? Einige Leute haben den tödlichen Fehler des Stolzes, und ist das ein bestimmter Untergang? Oder haben wir eine Wahl? „

Auf Lisa ist mehr als „Stunt Casting:“ „Offensichtlich ist Lisa der Stolz Thailands, aber die Wahrheit ist, dass ich Blackpink nicht bewusst war, aber ich hörte, dass sie offen für das Treffen war“, stellte er am selben Tag per E -Mail per E -Mail über eine E -Mail. „Es gab viel Aufregung, besonders von den thailändischen Cast -Leuten. Und ich sagte: „Wir brauchen kein Stunt -Casting.“ Ich war tatsächlich sehr resistent, aber dann kam sie herein und sie hat den besten Job gemacht. Sie war großartig auf dem Tor und ist auch nur eine nette Person. Es war einfach für mich als Regisseur, mit ihr zu kommunizieren, und sie hatte nur viele Farben in ihrer Schauspielerei. Es stellte sich heraus, dass es eine großartige Sache war. “

