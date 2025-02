HBO hat anscheinend seinen Dumbledore gefunden: John Lithgow ist die Wahl, den Schulleiter der Hogwarts im kommenden Schulleiter zu spielen Harry Potter Fernsehserie nach Deadline.

Professor Albus Dumbledore wurde in den ersten beiden von Richard Harris dargestellt Harry Potter Filme. Nach Harris ‚Tod im Jahr 2002 übernahm Michael Gambon die Rolle der verbleibenden sechs Filme. Jude Law spielte später eine jüngere Version des Charakters in der Fantastische Tiere Filmreihe.

Lithgow ist der zweite bekannte Schauspieler, der der TV -Serie angeschlossen ist. Paapa Essedu ist Berichten zufolge in Gesprächen mit der Hauptrolle als Professor Severus Snape.

Der Harry Potter Die Fernsehserie wird als treue Adaption des Buchfraniens mit einer völlig neuen Besetzung beschrieben. Jede Saison wird an ein bestimmtes Buch in der Serie gebunden, was bedeutet, dass die Serie sieben Spielzeiten dauert. Folge Alum Francesca Gardiner wurde als Showrunner angezapft, während Mark Mylod an direkte Episoden angeschlossen ist. Die Serie befindet sich derzeit in der Vorproduktion.

In der Zwischenzeit, obwohl sie öffentlich mit Darstellern des Film-Franchise über die Ansichten der Anti-Übertragungen fehlt, Harry Potter Der Schöpfer JK Rowling ist in der Entwicklung der Fernsehserie „sehr involviert“.