Die Ozeane, die 2025 anrufen, wurden angekündigt, mit Green Day, Noah Kahan und Fall Out Boy, der die Rechnung übertroffen hat. Das Festival wird vom 26. bis 28. September nach Ocean City, Maryland, zurückkehren.

Auch unter den mehr als 40 Künstlern, die auf drei Bühnen auftreten Nicht Blondinen. Außerdem werden sich Fountains of Wayne für eine ihrer ersten Leistungen seit dem Tod von Adam Schlesinger im April 2020 neu gruppieren. Siehe das Aufstellungsplakat unten.

Tickets für Ozeane, die 2025 anrufen-einschließlich allgemeiner Eintritt, GA+, VIP, Platinum und Ultimate Stufen-werden am Freitag, dem 14. Februar, ab 10:00 Uhr EST zuerst in einem Vorverkauf erhältlich sein, wobei die öffentliche Vorverkauf einen startete Stunde später. Melden Sie sich hier für einen Vorverkaufscode an.

Ozeane, die 2025 anrufen, werden auch Lebensmittel des renommierten Küchenchefs Robert Irvine sowie von Michael Voltaggio, Brian Voltaggio und Anne Burrell enthalten. Außerdem bietet es Festivalbesucher Zugang zur Ocean City Boardwalk und zum legendären Jolly Roger im Pier -Vergnügungspark. Der Eintritt in letztere ist in den Kauf eines Festival -Tickets enthalten.

