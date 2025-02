Es war schon immer einfach, Marvel Studios für seine Zurückhaltung zu kritisieren zu Politisch mit seinen Filmen und Fernsehsendungen. Während in einem von Aliens, Göttern und Superhelden aller Formen und Größen bevölkerten Universum die Franchise, die über ein Jahrzehnt amerikanischer Popkultur dominiert hat, hat seine Nachrichten positiv über Themen wie systemische Ungerechtigkeit oder Rebellion gegen das Establishment gehalten.

Schließlich hat Marvel jedoch einen festen Stand zu einer Frage der nationalen – vielleicht sogar internationalen – Wichtigkeit genommen. Captain America: Brave New World hat ein Hauptthema und es hat keine Angst, seine Position explizit klar zu machen …

Hulks sollten nicht Präsident sein.

Dank des reichlichen Marketings für den neuesten MCU -Film fühlt es sich wahrscheinlich an, dass diejenigen sehen Brave New World sind sich bewusst, dass irgendwann in seiner zweistündigen Laufzeit ein Red Hulk auftaucht. In der Tat machten die Trailer alle ein Essen, in dem Harrison Ford, nachdem er die Rolle von General Thaddeus Ross vom verstorbenen William Hurt geerbt hatte und gemein.

(Es gab ernsthaft eine lebensgroße Statue von Ford als Red Hulk direkt vor dem Theater, in dem die Pressevorführung stattfand-und die Bedenken dieses Schriftstellers, dieses Detail zu verderben.)

Nehmen Sie die Position, dass Hulks nicht Präsident sein sollten, gegenüber anderen Hulks vielleicht unfair: Als wir das letzte Mal Bruce Banner sahen, schien seine „intelligente Hulk“ -Station ihn relativ stabil zu halten. Und Jennifer Walters mag eine (sie) Hulk sein, aber sie ist auch eine erfolgreiche Anwältin mit florierender Praxis und sozialem Leben. Vorurteil gegen jemanden, weil ihr Blutkreislauf die Zutaten enthält, die erforderlich sind, um ein Wutmonster zu entfesseln, ist zumindest vage logisch. Im Gegensatz zu der Annahme, dass jemand aufgrund von Rasse oder Geschlecht nicht Präsidentin sein sollte.

Egal das. In Brave New WorldSam Wilson (Anthony Mackie) ist vielleicht der neu geprägte Captain America, aber trotz seiner fortgeschrittenen Ausrüstung und Erfahrung ist er immer noch unsicher, wenn er den Titel übernimmt. (Dies fühlt sich wie ein guter Punkt an, um zu erwähnen, dass, wenn Sie nie dazu gekommen sind, die Disney+ -Serie zu beobachten Der Falcon und der WintersoldatEs ist Ihre erforderliche Lektüre für Brave New World. Wenn Sie verstehen möchten, was mit zwei prominenten unterstützenden Charakteren in diesem Film los ist, dann.)

Zusätzlich zu seinen eigenen persönlichen Zweifeln bekam Sams auch einige komplizierte Gefühle gegenüber Thaddeus Ross, da Ross direkt für die Sokovia -Abkommen verantwortlich war, die Sam und seine PALS so viele Jahre lang zu Flüchtlingen machten. Oh, und Ross ließ Sam für eine Weile in ein supergeheimes Gefängnis geworfen.

Trotz dieser sehr vernünftigen Gründe, ihm nicht zu vertrauen, vertraut Sam in Ross ‚Versprechen, dass er sich verändert hat. Das liegt daran, dass Sam nicht weiß, dass der Präsident seines Landes Hulk -Tendenzen heimlich in seinem Blutkreislauf lauert – niemand weiß, eine kluge Entscheidung von Geschichten von Regisseurin Julius Onah und den vielen gutgeschriebenen Schriftstellern des Films. Denn es wäre lächerlich für einen Film, darauf hinzudeuten, dass die amerikanische Öffentlichkeit wäre bewusst Dass ein Präsidentschaftskandidat anfällig für unberechenbares Verhalten war, das die grundlegenden Werte, auf denen dieses Land aufgebaut wurde, gefährden konnte, würden sie trotzdem immer noch für ihn stimmen.

Brave New World wurde natürlich lange vor den Wahlen 2024 geschrieben und gefilmt. Es versucht nicht, etwas Besonderes über dieses aktuelle politische Klima zu sagen. Es macht nur einen Punkt für Hulks im Weißen Haus. Und wie sie nicht da sein sollten.