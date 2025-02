Freundschaft ist nicht immer Sonnenschein und Rosen, eine Wahrheit, die Tim Robinson und Paul Rudd im ersten Blick auf den kommenden Film von A24 in den Kinos im März nur zu gut kennen. Beobachten Sie den Trailer zu Freundschaft unten.

Robinson hat mit seiner geliebten Show eine bestimmte Humormarke erstellt Ich denke du solltest gehenin dem oft Charaktere in stressigen oder peinlichen Situationen enthalten sind, und der erste Blick auf den Film neckt eine ähnliche Komödie. Nachdem Craig (Robinson) einige großartige Hänge mit Rudds Charakter und seinen Kumpels genossen hat, ist er nicht zurück eingeladen – und hier nimmt der Trailer eine deutlich finstere Wendung.

Trotz der angespannten Musik haben frühe Reaktionen gelobt Freundschaft als völlig lustig, mit einem Schriftsteller von GQ beschreiben Es als „das lustigste, was ich je gesehen habe“.

Freundschaft markiert das Regiedebüt für Andrew Deyoung, der auch das Drehbuch verfasst hat. Kate Mara ist auch als Frau von Robinsons Charakter gezeigt.

Auch in diesem Frühjahr wird A24 ein weiteres Projekt mit Rudd herausschieben: Tod eines Einhornswo er neben Jenna Ortega spielt. In der Zwischenzeit arbeitet Robinson an einer HBO -Komödie mit dem Titel “ Die Vorsitzende Firma Das erhielt im September eine Serienbestellung.

https://www.youtube.com/watch?v=cmspwzizu6y