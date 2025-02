Der White Lotus ist eine wirklich internationale (fiktive) Kette von Hotels mit Resorts auf der ganzen Welt. Und so bringt der Schöpfer Mike White für die dritte Staffel der Dramedy -Serie HBO -Zuschauer nach Thailand, wo eine neue vielseitige Besetzung von Amerikanern versuchen wird, das Paradies in Luxusunterkünften zu genießen – zumindest für die Woche vor der Gewalt, die von den von den vorbereitet werden Eröffnung der ersten Folge.

Es ist eine Formel, dass White seit der ersten Staffel effektiv verwendet wird: Stellen Mangel an roten Herren), der zur dramatischen Schlussfolgerung führt. Diesmal wird es etwas länger dauern, um herauszufinden, was los ist, da Staffel 3 acht Folgen im Gegensatz zu Sechs und sieben von Staffel der ersten Staffel von Staffel 1 ist – obwohl diese acht Folgen voller Charakterentwicklungen sind, da ihre Geheimnisse bekommen ausgezeichnet.

Zu den Neuankömmlingen des White Lotus Thailand gehören Jason Isaacs und Parker Posey als die elterlichen Einheiten einer reichen südlichen Familie, die aufgrund des Interesses ihrer Tochter am Buddhismus, Michelle Monaghan, Leslie Bibb und Carrie Coon als drei lebenslange Freunde auf einer Reise von Mädchen, auf einer Reise von Mädchen, auf einer Reise von Mädchen, zu Besuch ist, auf einer Reise der Mädchen auf einer Reise von Mädchen, die auf einer Reise von Mädchen, auf einer Reise von Mädchen, und Carrie Coon zu besuchen. und Walton Goggins als zwielichtiger Bediener begleitet von seiner fröhlichen Freundin (Sexualerziehung Breakout Aimee Lou Wood). Es gibt auch einige vertraute Gesichter aus vergangenen Jahreszeiten, die am meisten prominent die Rückkehr von Natasha Rothwell als Belinda von Staffel 1, einem weißen Mitarbeiter aus Maui, der Thailand als Teil eines Unternehmensaustauschprogramms besucht, besucht.

Für den Fall, dass es aus dem oben genannten nicht klar war, war dies Weißer Lotus Die Besetzung ist wohl eine der bisher bekanntesten. Nicht in dieser Staffel der ersten Staffel, Connie Britton und Steve Zahn oder der zweiten Staffel von F. Murray Abraham und Aubrey Plaza waren totale Nobodien-und Jennifer Coolidge wurde natürlich dank ihrer zweimaligen Emmy-Gewinneraufführungen zu einer Ikone. Aber es gibt acht Darsteller in Staffel 3, deren Filme an der weltweiten Abendkasse einen Milliarde Dollar oder mehr für insgesamt 25.332.745.444,00 USD erzielt haben. (Und nur etwa fünf Milliarden davon sind Isaacs ‚Beteiligung an der Harry Potter Franchise.)

Es ist erwähnenswert, dass die Kinokasse erwähnt wird, um anzuzeigen, inwieweit das Profil dieser Show so viel größer geworden ist, bis zu dem Punkt, an dem sich Schauspieler dieses Ruhms für Monate nach dem Schießen weit weg von zu Hause anmelden. Sie haben einen guten Grund, dies zu tun, da White ein echtes Talent hat, ganz neue Dimensionen eines Schauspielers hervorzuheben, sei es Coolidges innere Pathos oder Plazas Fähigkeit, sich wie eine normale menschliche Frau zu verhalten.

Doch vielleicht liegt es daran, dass die Besetzung der dritten Staffel so bekannt ist, dass es weniger solche Enthüllungen gibt-jeder ist angemessen für ihre Rollen verpflichtet, aber ein Großteil der Dynamik fühlt sich sehr vertraut an. Die Damen auf einer Mädchenreise haben definitiv jahrzehntelanges Gepäck zwischen ihnen – Gepäck, das wahrscheinlich vor Ende der Woche ihre Freundschaft auseinander reißen wird. Der Patriarch von Isaacs erhält viele dringende Anrufe, die auf eine professionelle Katastrophe am Horizont hinweisen. Und die Chancen sind immer ziemlich solide, dass er, wenn Goggins in der Nähe ist, nichts Gutes vorhat.

In ähnlicher Weise sind die meisten dieser Aufführungen für diese Schauspieler nicht zu weit außerhalb der Komfortzonen. Wood beeindruckt weiterhin mit ihrem natürlichen Charisma auf dem Bildschirm, während Coon ihr wildes Kind auf unerwartete und doch wirklich angenehme Weise auslöst-die Chemie zwischen ihr, Bibb und Monaghan ist vielleicht die beste der gesamten Besetzung. In der Zwischenzeit vereinen Isaacs und Posey beide einen Hauch, den Sie mit ihren südlichen Akzenten erwarten würden, aber sonst fühlen sich ihre Charaktere etwas flach, besonders wenn sie sich mit ihren fast erwachsenen Kindern befassen, gespielt von Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola.

Staffel 3 erfüllt die Vergangenheit auf eine sehr wichtige Weise, da es wirklich nicht wäre Der weiße Lotus Wenn etwas von einer verdammten sexuellen Natur nicht mindestens einmal passiert ist. In den ersten sechs Folgen gibt es auch ein paar lustige und unsichtbare Kameen, die hier nicht verwöhnt werden sollen.

Für diejenigen, die besorgt sind, hängt das Fehlen von Coolidge in dieser Saison nicht überdurchschnittlich – tatsächlich fühlt es sich wie eine Verbesserung an, da der Abstieg ihres Charakters in die Karikatur eines der größeren Probleme mit Staffel 2 war. weniger frisch und weniger zusammenhängend. Ein etwas kleines Problem ist, dass White bei einigen Gelegenheiten Blitze der Fantasie eines Charakters verwendet, um einen schockierenden Moment zu liefern, bevor er offenbart, um gefälscht zu sein. Es ist unnötig von seiner besten Seite und faul und manipulativ im schlimmsten Fall.

Ein Faktor ist, dass vergangene Jahreszeiten ein echtes Essen aus der Erkundung der manchmal lustigen, manchmal schmerzhaften Folgen hässlicher Amerikaner machten, die mit fremden Kulturen kollidieren, aber Staffel 3 fühlt sich weniger mit der lokalen Kultur verbunden an. Die Besetzung umfasst einige thailändische Mitarbeiter des Hotels, wobei Tayme Thapthimthong als Wachmann und Lalisa Manobal (auch bekannt als Lisa von Blackpink, die ihr Schauspieldebüt) als einer der Gesundheitsberatern darstellt, die den Gästen zugewiesen sind. Der Schwerpunkt liegt jedoch weitaus mehr auf dem zwischenmenschlichen Drama, das all diese Personen und ihre Hintergedanken verbraucht, wobei Thailand im Eintopf mehr als Kulisse als als echte Zutat diente.

Die Berufung von Der weiße Lotus war schon immer zweifach: Die in die Struktur der Show eingebaute Mord-Mysterkomponente und die Art und Weise, wie seine Ensemble-Casts von Whites Talenten als Schriftsteller und Regisseur ausgezeichnet werden, insbesondere in den äußerst unangenehmen und doch irgendwie immer noch lustigen Momenten, die er erstellen kann. Diese Formel ist hier immer noch sehr präsent, aber welche größeren Themen, die die Show technisch gesehen haben, um die Sterblichkeit oder Wellnesskultur zu erforschen, fühlen sich gedämpft oder sogar ignoriert und erforschen kein materielles Thema mit einer wirklichen Tiefe.

Dank herausragender Auftritte von Wood, Coon und insbesondere Rothwell, der eine schöne einfühlsame Anmut auf den Bildschirm bringt, gibt es viele solide Charaktere. Und Kritiker haben die letzten beiden Folgen der Staffel noch nicht gesehen, die viel dazu beitragen könnten, die Dinge kohärent zusammenzuschließen. So wie es aussieht, ist Staffel 3 nicht der Erfolg der vergangenen Jahreszeiten. Aber da draußen gibt es schlechtere Ferien.

Der weiße Lotus Staffel 3 Premiere am Sonntag, 16. Februar auf HBO und Max. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=XWQRKOK5KC4