Der beste Weg, um zu beschreiben, wie es ist, einen Schauspieler in einer Show zu bezeichnen, wie Tintenfischspiel: Karaoke. Ein Schauspieler geht in einen Aufnahmestand, wo ein Monitor eine Szene spielt. Die Szene wird von einer Textgruppe auf dem Bildschirm mit dem Dialog eines Charakters begleitet – geschrieben nicht in der Sprache, die sie ursprünglich aufgeführt wurde, sondern in die „Zielsprache“ übersetzt wird, die bezeichnet wird. Es ist das erste Mal, dass der Schauspieler diesen Dialog gesehen hat … und einfach so ist es Zeit, aufzunehmen.

Synchronisierungsschauspieler Greg Chun lacht, wenn Folge Vergleicht den Prozess mit dem, was Sie an einem Freitagabend betrunken haben. Es ist technisch zutreffend, sagt er: „Wenn jemand Ihre Karaoke -Leistung aufzeichnet und sie dann an die ganze Welt übertragen hat. Es gibt ein bisschen mehr Druck. “ Chun würde es wissen, weil Sie definitiv seine Stimme gehört haben, wenn Sie die englischsprachige Version von sehen würden Tintenfischspiel -Er stellte die Stimme des Protagonisten Seong Gi-Hun zur Verfügung, gespielt von Lee Jung-Jae.

Da Netflix ein globaler Anbieter von Fernsehsendungen und Filmen geworden ist, hat das Unternehmen einen größeren Schwerpunkt darauf gelegt, dass seine Programmierung genossen werden kann, egal wo Sie in der Welt leben oder welche Sprache Sie fließend fließen. Das Ersetzen des ursprünglichen Dialogs eines Schauspielers durch einen neuen Dialog -Track in einer anderen Sprache ist zu einem wichtigen Teil dieser Strategie geworden, wobei einige Netflix -Programme in bis zu 36 Sprachen übersetzt werden.

John DeMita, Senior Manager der englischen Synchronisationssprache bei Netflix, ist der Ansicht, dass das Synchronisieren für den Streamer wertvoll ist, weil „wir wissen, dass großartige Geschichten von überall kommen und wir möchten, dass sie alle erreichen. Unser Ziel ist es also, eine qualitativ hochwertige Gelegenheit zu bieten, eine Geschichte so zu erleben, wie es den Vorlieben und Bedürfnissen des Mitglieds entspricht: ob dies die Audiobeschreibung für die Sehbehinderte oder Untertitel für diejenigen, die die Untertitel oder die Synchronisierung für Märkte bevorzugen, die das bevorzugen, das bevorzugen, das bevorzugen, das bevorzugen, die das bevorzugen, das vorziehen – oder die Kombinationen dieser Dinge. “

Das Synchronisieren, fügt Demita eine einzigartige Art von Aufführung, da „der Dub niemals auf sich aufmerksam machen sollte. Wir möchten, dass das Publikum den Dub so schnell wie möglich vergisst und sich die Show ansieht. Es braucht eine ganz besondere Art von Schauspieler, um das zu tun, weil es fast egoless ist und Sie diese fast emotionale Verbindung zum Schauspieler auf dem Bildschirm haben müssen – den Sie noch nie getroffen haben. “

Zu Beginn seiner Karriere, Schauspieler Matthew Yang King (der den englischen Dialog für Tintenfischspiel Der Staffel 2-Star Choi Seung-Hyun, auch bekannt als Top), hatte das Gefühl, dass das Synchronisieren „ein sekundäres Handwerk“ war-bis er eines Tages in die Kabine ging, um festzustellen, dass sein Agent ihn für einen Synchronisationsjob gebucht hatte. Die Erfahrung hat seine Perspektive völlig verändert, da er nicht nur feststellte, dass es sich um einen „hohen Niveau, aktiv“ -Prozess handelte, sondern ihn auch dem großen Schauspiel aus anderen Regionen aussetzte und es ihm ermöglichte, sie in winzigen Details zu studieren.

„Nachdem ich aus dem Kabine herausgekommen war, rief ich meinen Agenten an und ging: ‚Ich möchte jeden Dub, den Sie mir möglicherweise holen können.‘ Weil es für mich bezahlt wird. Es hat meine Schauspielerei quantifiziert verbessert “, sagt King. Top, fügt er hinzu, ist „einer meiner Lieblingsschauspieler, die ich jemals genannt habe. Ich möchte, dass er 200 weitere Dinge mag, nur weil er so außergewöhnlich ist. “

Das Synchronfall hat in den letzten Jahren eine echte Priorität für Netflix geworden, eine Verpflichtung, die sich sogar auf die Bildunterschrift auf dem Bildschirm erstreckt: Wenn Sie in der Vergangenheit einen Dub einer Show mit den englischen Untertiteln ansehen, würden Sie häufig Linien hören des Dialogs, der nicht mit dem On-Screen-Text übereinstimmte-die Bildunterschrift würde auf unterschiedliche Weise als Audioversion formuliert oder übersetzt werden. Aber jetzt wechselt Netflix zu einem ganz anderen Satz von Untertiteln, wenn Sie sich die synchronisierte Version anhören, die sich mit dem gesprochenen Englisch übereinstimmt, das Sie hören.