Für Kinoliebhaber hat Amazon ein fantastisches Black Friday 2025-Angebot im Angebot: Criterion bietet eine riesige Auswahl seiner Blu-ray- und 4K-Filme mit 50 % Rabatt an. Das Titelangebot umfasst beliebte Familienfavoriten wie Wall-E Und Die Prinzessinbraut. Es gibt auch so viele großartige Filme von Martin Scorsese, wie zum Beispiel epische Konzertfilme Der letzte Walzerund David Lynch-Fans nehmen die Gelegenheit zur Kenntnis, weiterzumachen Verlorene Autobahn Und Mulholland Drive für billig.

Ein weiterer Filmemacher, dessen Filme zum Verkauf stehen, ist Guillermo del Toro mit seinem Oscar-prämierten Triumph Die Form des Wassers in 4K für nur 24,98 $ erhältlich. Und für 399,98 $ erhalten Sie CC40, eine epische Box mit 40 Filmen, darunter Klassiker wie Der ganze Jazz, Tun Sie das RichtigeUnd Y Tu Mama También. Es ist vielleicht die einzige Box, die ein Filmliebhaber hat immer Bedürfnisse, insbesondere wenn sie bereits ein Prime Video-Abonnement haben (klicken Sie hier für eine kostenlose Testversion).

Weitere Black Friday-Angebote finden Sie in allen unseren Produktführern, einschließlich unserer beliebtesten 4K-Angebote. Schauen Sie sich auch unsere kuratierte Sammlung auf der an Folge Bei Amazon Shop finden Sie alle unsere Produktempfehlungen sowie unseren vollständigen Leitfaden für Weihnachtsgeschenke mit weiteren Angeboten und Einkaufsideen.

Ella
Ella

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.