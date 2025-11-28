Mission: Impossible – Die letzte Abrechnung wird ab dem 4. Dezember in den USA und Kanada auf Paramount+ zum Streamen verfügbar sein.

Der von Christopher McQuarrie inszenierte Film gilt als letzter Teil der langjährigen Reihe und dreht sich um Tom Cruises IWF-Agenten Ethan Hunt, während sein Team gegen eine KI-Bedrohung namens The Entity antritt, die darauf abzielt, die Welt zu vernichten.

Zu Cruise gesellen sich die zurückkehrenden Stars Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell und Angela Bassett. Tramell Tilman, Hannah Waddingham und Nick Offerman haben ihre ersten Auftritte im Franchise. Sehen Sie, warum Mission unmöglich war einer unserer Favoriten für die besten Actionfilm-Franchises aller Zeiten.