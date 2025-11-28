Im Jahr 2018 kündigte Macaulay Culkin an, dass er die Ergebnisse einer Fanabstimmung auf seiner Website berücksichtigen und seinen zweiten Vornamen in „Macaulay Culkin“ ändern werde. Bei einem kürzlichen Stopp auf seinem Allein zu Hause Bei der 35-Jahre-Jubiläumstour am Samstag bestätigte Culkin, dass er sein Versprechen tatsächlich eingehalten hatte.

Holen Sie sich hier Tickets für Macaulay Culkin

„Mein Name ist Macaulay Macaulay Culkin Culkin“, sagte der Schauspieler der Menge im Long Beach Convention and Entertainment Center in Long Beach, Kalifornien (via MENSCHEN). „Wenn jemand am Flughafen auf mich zukommt und sagt: ‚Entschuldigung, sind Sie Macaulay Culkin?‘ Ich kann sagen: „Nun, Macaulay Culkin ist mein zweiter Vorname.“ … Ich habe das alles für diesen einen Witz getan. Und ein bisschen über Fallon.“

Culkin hatte ursprünglich während eines Auftritts in „Carson“ seine Absicht angekündigt, seinen zweiten Vornamen von „Carson“ zu tauschen Die Tonight Show mit Jimmy Fallon im November 2018. Später in diesem Jahr gab er die Ergebnisse der Umfrage bekannt und versprach, die Änderung im Jahr 2019 gesetzlich vorzunehmen.