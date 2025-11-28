Melania Trump hat vor der Veröffentlichung ihres neuen Dokumentarfilms Anfang nächsten Jahres eine Produktionsfirma namens Muse Films gegründet.

Der Film, einfach betitelt Melaniawird am 30. Januar 2026 von Amazon MGM weltweit in die Kinos kommen. Regie führt Brett Ratner, der in Ungnade gefallene Filmemacher, dem sechs Frauen glaubhaft sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen hatten.

Anfang dieser Woche gab Paramount, Berichten zufolge auf Drängen von Donald Trump, grünes Licht für eine neue Vereinbarung Hauptverkehrszeit Film von Ratner, der erste Teil der Reihe seit 18 Jahren.