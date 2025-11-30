In einem anderen Fall von „Es muss sein wild Macaulay Culkin zu sein“, verriet der Schauspieler, dass seine eigenen Kinder nicht wüssten, dass er in dem Film Kevin McCallister spielt Allein zu Hause Filmreihe. Und Sie dachten, Ihr Vater hätte es schwer gehabt, als der Weihnachtsmann die ganze Ehre für Weihnachten bekam.

Die Offenbarung kommt, als Culkin sich mitten in seiner Karriere-umspannenden „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin“-Tournee befindet, um den 35. Jahrestag von Home Alone zu feiern. Auftritt im Podcast Im Film…mit Kevin McCarthyCulkin teilte mit, dass seine Kinder, die vierjährige Dakota und der dreijährige Carson (den er mit seiner Verlobten Brenda Song teilt), überhaupt keine Ahnung davon haben, dass der liebste Papa der liebenswerteste Vergewaltiger des Kinos ist.

„Sie haben keine Ahnung, dass ich es bin“, sagte Culkin. „Sie schauen zu Allein zu Hauseund sie sagen: ‚Das ist Kevin.‘“

Oh, aber es wird noch schlimmer. Und sogar noch bezaubernder.

„Vor zwei Tagen wollte mein Ältester Bilder von mir und meinen Geschwistern sehen“, erzählte Culkin. „Und ich habe ein altes Familienfoto hervorgeholt, und er schaut mich direkt an. Und er sagt: ‚Der Junge sieht aus wie Kevin. Wer ist das?‘ Und ich sagte: „Das bin ich.“ Und irgendwie warte ich nur darauf, dass der andere Schuh fällt. Er sagt: ‚Oh, jedenfalls.‘ Und ich dachte: „Okay, cool.“ Ich muss die Illusion so lange wie möglich aufrechterhalten.“

Das folgt einer anderen Geschichte, die Culkin erzählt hat E! Nachricht im Dezember 2024, wo Dakota glaubt, dass er derjenige ist, in dem tatsächlich die Hauptrolle spielt Allein zu Hause. (Das ist ein sehr fundiertes Verständnis der metatextuellen Fähigkeiten/Tendenzen des Films für ein so junges Kind.)

„Er denkt, er ist Kevin“, sagte Culkin damals. „Ich frage mich: ‚Erinnerst du dich, wie du mit dem Schlitten die Treppe hinuntergegangen bist?‘ Er sagt: „Mhm, ja.“ Sicherlich.‘ Ich frage mich: „Erinnerst du dich, als er gelbe Haare hatte?“ Und er sagt: ‚Uh-huh, ja.‘“

Hier gibt es ein paar wichtige Erkenntnisse. Erstens sind Kinder eine wunderbare Kombination aus dumm, entzückend und absolut magisch. Zweitens: Wenn Culkin es mit seiner theoretischen Fortsetzung ernst meint (in der einer seiner Söhne die Rolle des Kevin für seinen Marv/Harry übernehmen würde), scheint es ein Vorteil für die Dreharbeiten/Produktion zu sein, dass Ihr Kind so in die Geschichte eintaucht. Und drittens brauchen Culkin und seine Familie eine Reality-Show oder einen Vlog im Augenblick.

Schauen Sie sich die Folge unten an. (Die Kommentare über seine Kinder beginnen um 24:20 Uhr.) Dann werfen Sie einen Blick auf die restlichen Tourdaten von Culkin.

Allein zu Hause Tourdaten:

30.11. – Grand Prairie, TX @ Texas Trust CU Theater

12.03. – Jacksonville, FL @ Florida Theatre Jacksonville

12/04 – Tampa, FL @ Carol Morsani Hall im David A. Straz, Jr. Center for the Performing Arts

12.06. – Rochester, NY im West Herr Auditorium Theater

12.07. – Atlantic City, NJ @ Ovation Hall im Ocean Casino Resort

12.09. – Denver, CO @ Paramount Theater

10.12. – Waukee, IA @ Vibrant Music Hall

12.12. – Brooklyn, NY im Kings Theater