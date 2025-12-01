<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Gobo Fraggle hat es endlich auf den Weg vom Fraggle Rock geschafft Kyle Meredith mit…und das 80er-Jahre-Kind in uns allen kann jetzt etwas leichter atmen. Der legendäre Entdecker kommt vorbei, um darüber zu reden Der erste Schnee von Fraggle Rockdas neue Apple TV-Special, das ihn zu Inspiration, Selbstzweifeln und dem ersten musikalischen Funken der Weihnachtszeit an die Oberfläche schickt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Gobo gibt zu, dass er noch nie so in einen kreativen Stillstand geraten war wie beim diesjährigen „Rock-Block“. „Ehrlich gesagt hat es mich irgendwie erschreckt, denn so etwas ist mir noch nie passiert,“, sagt er. Selbst der Ausflug in unsere Welt brachte ihn ein wenig aus der Fassung: „Es ist sehr laut und hell und groß … Ehrlich gesagt hatte ich ein wenig Angst.”

Die Heilung war kein mystisches Eishöhlenritual, sondern die Zusammenarbeit – sowohl mit seinen Fraggle-Freunden als auch, unerwartet, mit den Menschen im „Weltraum“, darunter Internetstar Lele Pons. Wie er es ausdrückte: „Sie hat mir im Grunde nur gesagt, ich solle mir selbst vertrauen und offen für Neues sein.“,„Eine aufmunternde Rede, die sich in ein Duett und schließlich in die Weihnachtshymne verwandelte, der er nachgejagt hatte.

Teil zwei von Kyles Fraggle-Eintauchen brachte den Mann hinter dem Entdecker – John Tartaglia – ins Spiel, der es schafft, Showrunner, Puppenspieler, Historiker und Bewahrer der Überlieferungen zu spielen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Tartaglia trägt das Erbe des ursprünglichen Gobo-Darstellers Jerry Nelson wie ein Kompass. „Ich versuche immer, ihn im Kopf zu behalten … Ich höre seine Stimme in meinem Hinterkopf“, sagt er. Und obwohl er derjenige ist, der den Mythos im wahrsten Sinne des Wortes belebt, ist er immer noch von den Sternen beeindruckt. Als das Team einen Cameo-Auftritt schrieb, in dem er Gobo persönlich trifft, sträubte sich Tartaglia – bis das Drehbuch mehrere Entwürfe und eine Netzwerküberprüfung überlebte. „Dann haben wir es in Canmore gedreht, mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang im Rücken, und plötzlich spreche ich mit Gobo Fraggle. Es war mein wahr gewordener Kindheitstraum“, erzählt Tartaglia Kyle.

