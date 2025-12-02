Millie Bobby Brown bestätigte kürzlich, dass sie ihren legalen Namen offiziell geändert hat, nachdem sie 2024 Jake Bongiovi geheiratet und gemeinsam ein Kind adoptiert hatte.

In einem Interview mit dem YouTube-Kanal VT befragte der Moderator Fremde Dinge Co-Star Noah Schnapp über den vollständigen Namen seines Co-Stars. „Millie Bonnie Bobby Brown Bongiovi“, sagte Schnapp, der Pate ihrer Tochter.

Millie korrigierte Schnapp und sagte ihm, er solle „Bobby weglassen, Brown weglassen“, was es viel einfacher machte, ihren vollständigen Namen zu verstehen.

„Es ist nur Millie Bonnie Bongiovi, das ist es“, erklärte sie. „Millie Bon Bon.“

Die ehemalige Millie Bobby Brown heiratete im Mai 2024 Jake Bongiovi, den Sohn von Bon Jovi-Frontmann Jon Bon Jovi. Im vergangenen August erweiterten sie ihre Familie durch die Adoption eines kleinen Mädchens.

Bongiovi beabsichtigt weiterhin, Millie Bobby Brown als ihren Berufsnamen zu verwenden.

Die fünfte und letzte Staffel von Fremde Dinge ist auf drei Teile verteilt. Band 1 wurde am vergangenen Mittwoch, dem 26. November, uraufgeführt und am ersten Weihnachtsfeiertag folgt die nächste Folge. Das Serienfinale wird am 31. Dezember stattfinden. Informieren Sie sich vor dem Zuschauen über alles, was Sie im Vorfeld der fünften Staffel wissen müssen.