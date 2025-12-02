Quentin Tarantino hat eine Idee für ein Prequel zu seinem Roman Töte Bill Filme.

Der Regisseur verriet bei der Los-Angeles-Premiere von „ Yukis Rache – ein Kurzfilm, den Tarantino und Töte Bill Star Uma Thurman hat mit zusammengearbeitet Fortnite zu erstellen.

„Wir werden sehen“, sagte Tarantino während einer Frage-und-Antwort-Runde im Vista Theater. „Ich habe andere Dinge zu tun … ich habe ein Ganzes Töte Bill Ich hatte eine Idee, aber sie wurde ausgelöscht.

„Mir gefällt die Idee eines Bill-Ursprungs“, fuhr der Regisseur fort. „Und die drei Paten, die Bill gemacht haben: Esteba Vihaio, Pai Mei und Hattori Hanzo. Werde ich lange genug leben, um das zu schaffen? Das bleibt abzuwarten.“

Yukis Rache Premiere in Fortnite am 30. November. In einer Erklärung des Kurzfilms, Yukis Rache wird beschrieben als „ein Traum von a Töte Bill Kapitel, das es nie auf die Leinwand geschafft hat.“

Thurman drückte bei einer Auftaktveranstaltung ihre Unterstützung für den Kurzfilm aus und sagte: „Er ist wirklich bewegend. Er ist wirklich großartig und ich denke, dass er so sein soll.“

Eine neue Bearbeitung der gesamten Saga, Kill Bill: The Whole Bloody Affair, kommt am 5. Dezember in die Kinos. Es überarbeitet die beiden Originalfilme, Töten Bill: Band 1 Und Kill Bill: Band 2in einen abendfüllenden, völlig unbewerteten Film mit brandneuem Filmmaterial. Der vierstündige Film verfügt über eine animierte Sequenz und geringfügige Änderungen an Teilen des Films, wie zum Beispiel, dass Tarantino das Schwarz-Weiß-Motiv für den Kampf der Crazy 88s weglässt.

Berichten zufolge hat Tarantino diesen Schnitt vor seiner Veröffentlichung in seinen Kinos in Los Angeles, im New Beverly und im Vista gezeigt. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Welt das erlebt Töte Bill Geschichte, wie Tarantino es für richtig hält.