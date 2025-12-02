Bonnaroo hat sein Line-up für 2026 mit den Headlinern The Strokes, Noah Kahan, Skrillex und RÜFÜS DU SOL sowie anderen namhaften Acts wie Turnstile, Geese, Yungblud, Alabama Shakes, Role Model, Clipse, Rainbow Kitten Surprise, Amyl and the Sniffers, Mt. Joy, Blood Orange und Wet Leg veröffentlicht. Darüber hinaus wird „Weird Al“ Yankovic am Samstag ein besonderes Late-Night-Set spielen und Kesha wird den diesjährigen Superjam kuratieren, der offiziell den Titel „Superjâm Estoeríca: The Alchemy of Pop“ trägt.

Außerdem spielen auf Bonnaroo im Jahr 2026 GriZ, Teddy Swims, The Neighbourhood, Modest Mouse, Japanese Breakfast, The Dare, Four Tet, Vince Staples, Major Lazer, Tedeschi Trucks Band, Freddie Gibbs & The Alchemist, Rachel Chinouriri, Holly Humberstone, Trombone Short & Orleans Avenue, Smino, Passion Pit, Lambrini Girls, Wednesday, Big Gigantic, Mariah the Scientist, Wolfmother, Tash Sultana, Blondshell, Turnover, Blues Traveler, Lil Jon, Del Water Gap, Fcukers, Osees, Snow Strippers und mehr.

Bonnaroo 2026 findet vom 11. bis 14. Juni auf der Farm in Manchester, Tennessee, statt. Der Ticketverkauf beginnt am Freitag, dem 5. Dezember, um 10:00 Uhr CT über die Website des Festivals. Es stehen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung, darunter 4-Tage-GA (ab 389 USD), 4-Tage-GA (ab 695 USD), 4-Tage-VIP (ab 899 USD), 4-Tage-Platinum (ab 3.995 USD) sowie verschiedene Camping- und Parkpakete.

Nachdem drei der letzten fünf Ausgaben von Bonnaroo abgesagt wurden – darunter auch das Festival 2025 wegen schwerer Überschwemmungen – haben die Organisatoren dieses Jahr mehrere Änderungen eingeführt, um das Risiko künftiger Absagen zu verringern. Zu diesen Verbesserungen gehören eine verbesserte Entwässerung, kilometerlange neue Straßen und Zufahrtsstraßen innerhalb der Campingplätze, 135 Hektar neuer Rasen und die Entfernung der Campingplätze, die am anfälligsten für Überschwemmungen sind.

Die Organisatoren nahmen auch Anpassungen am Programm von Bonnaroo vor, unter anderem entfernten sie die Infinity Stage – eine neue Ergänzung im Jahr 2025 – und ersetzten sie durch die neu gestaltete Where in the Woods UFO-Bühne. Darüber hinaus wurden die Aktivitäten am Donnerstag im Centeroo zurückgefahren, obwohl es eine „epische Willkommensparty“ mit Skrillex auf der Hauptbühne geben wird.