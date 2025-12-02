Bei Dave Coulier wurde Zungenkrebs diagnostiziert, nur sieben Monate nachdem er das Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 überwunden hatte.

Der ehemalige Star von Volles Haus enthüllte seinen neuesten Kampf gegen den Krebs während eines Auftritts in HEUTE am Dienstagmorgen. „Im Oktober dieses Jahres ließ ich mich einer PET-Untersuchung unterziehen, es war nur eine Routineuntersuchung, und bei der PET-Untersuchung trat etwas auf“, erklärte er. „Es stellte sich heraus, dass ich an der Basis meiner Zunge ein Plattenepithelkarzinom P16 habe. Ich sagte zu den Ärzten: ‚Ist das auf das Lymphom zurückzuführen?‘ Und sie sagten: ‚Völlig unabhängig davon‘.“

Coulier soll sich 35 Bestrahlungsrunden unterziehen und ist hinsichtlich seiner Prognose positiv und weist darauf hin, dass es eine „Heilungsrate von 90 %“ gebe.

„Das, was mir wirklich das Leben gerettet hat“, fügte Coulier hinzu, „ist, dass die Früherkennung mir das Leben gerettet hat, nicht nur beim ersten Mal, sondern auch beim zweiten Mal. Ich hoffe also, dass Sie zu Ihren Kontrolluntersuchungen kommen. Ich hoffe, Sie bekommen Ihre Koloskopien, Brustuntersuchungen und Prostatauntersuchungen, sie werden Ihr Leben retten.“

Bei Coulier, 66, wurde im Jahr 2024 Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3, eine Form von Blutkrebs, diagnostiziert. Im März 2025 gab er bekannt, dass ihm Entwarnung gegeben worden sei.

