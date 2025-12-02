Matthias Schoenaerts, der im kommenden Film den Hauptschurken Krem aus den Gelben Hügeln spielen wird Supergirl Film, wurde nach Angaben des belgischen Senders VRT in Abwesenheit zu einer sechsmonatigen Haftstrafe und einem einjährigen Fahrverbot wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Außerdem wurde ihm eine Geldstrafe von 4.000 Euro auferlegt und er muss alle seine Fahrprüfungen wiederholen.

Der Schauspieler wurde in der Vergangenheit wegen elf Straftaten verurteilt, darunter zweimal im April 2024 in Pelt, weil er ohne gültigen Führerschein Motorrad gefahren war. Bereits im September 2021 war ihm in Antwerpen ein Fahrverbot wegen Fahrens unter Drogeneinfluss auferlegt worden und er wurde aufgefordert, seine obligatorischen Prüfungen und Prüfungen zu wiederholen, was er jedoch versäumte.

VRT stellt fest, dass diese Verurteilung nicht mit einem Vorfall in der vergangenen Woche zusammenhängt, als Schoenaerts in Pelt verhaftet wurde, weil er sich geweigert hatte, einen Alkoholtest durchzuführen. Berichten zufolge war er bei dieser Begegnung nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und zeigte sich nicht kooperativ mit der Polizei.