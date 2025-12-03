Sesamstraße liebt seine (kinderfreundlichen) modernen Popkultur-Riffs und Netflix liebt seine Unternehmenssynergien. Also, am Vorabend von Wake Up Dead Man: Ein Knives Out-Krimi Als Netflix auf dem Streaming-Dienst erscheint, hat er „Forks Out“ veröffentlicht, einen neuen Sketch, in dem Detective Beignet Blanc – offensichtlich in Anlehnung an Daniel Craigs Paraderolle als Benoit Blanc – gerade rechtzeitig eintrifft, um ein heimtückisches Verbrechen aufzuklären: Wer hat den dreifachen Beerenkuchen des Krümelmonsters gegessen?

Natürlich gibt es keine Spoiler zum Krimi. Allerdings wird diese Skizze, so charmant sie auch sein mag, die Leute wahrscheinlich nicht davon abhalten, weiterhin zu hoffen, dass der echte Benoit Blanc eines Tages tatsächlich einige Muppets treffen könnte. Leider, Wach auf, toter Mann Regisseur Rian Johnson sagte kürzlich Der Hollywood-Reporter dass er keine Pläne hatte, dies zu verwirklichen, denn „Ich liebe und respektiere die Muppet-Filme zu sehr, und auch die Benoit-Blanc-Filme.

Trotz dieses geplatzten Traums gibt es immer noch gute Nachrichten am Horizont: Wach auf, toter Mann Premiere auf Netflix am 12. Dezember, und es ist ein weiteres großes Mysterium des Maestro, das ganz oben auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2025 steht. Schauen Sie sich unten „Forks Out“ an.