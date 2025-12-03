Quentin Tarantino liebt es, wie alle ehemaligen Videothekenangestellten, über Filme zu reden. Während sich das Jahr 2025 dem Ende zuneigt, hat der Filmemacher seine Liste der 20 größten Filme des 21. Jahrhunderts zusammengestellt, gekrönt durch die Enthüllung seiner Top 10 im Podcast von Bret Easton Ellis. Wie World of Reel zusammenfasst, hat sich Tarantino die Regel gesetzt, nur einen Film pro Regisseur zu drehen, und sich für Ridley Scotts Kriegsepos entschieden Black Hawk Down als sein bisheriger Favorit des Jahrtausends.

Während die Filme 11–20 auf Tarantinos Liste mehr Weltkino enthielten, darunter Kinji Fukasakus Battle Royale und Prachya Pinkaews Schokolade („Ein Film, von dem Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben … Menschen werden auf die spektakulärste Art und Weise beschissen …“), seine Top 10 stammen alle von etablierten westlichen Filmemachern, darunter Woody Allen Mitternacht in ParisEdgar Wrights Shaun der TotenGeorge Millers Mad Max: Fury RoadTony Scotts Unaufhaltsamund Paul Thomas Andersons Es wird Blut geben.

In Bezug auf Christopher Nolan ist Tarantino a Dünkirchen Fan, der es auf Platz vier seiner Liste setzt („Ich habe das Gefühl, dass es wirklich meisterhaft ist, und ich habe es mir immer und immer wieder angeschaut“). Auf Platz drei steht Sofia Coppola In der Übersetzung verloren („So einen Girlie-Film hatte ich schon lange nicht mehr gesehen, und so einen Girlie-Film hatte ich noch nicht so gut gemacht gesehen“), gefolgt von Toy Story 3 („Das ist das großartigste Ende einer Trilogie“) im vorletzten Sendeplatz. Er lobte seine erste Wahl, Black Hawk Downals „der einzige Film, der tatsächlich komplett auf eine“ ausgerichtet ist Apokalypse jetzt Sinn für Zweck, visuelle Wirkung und Gefühl.“

Im Jahr 2020 hatte Tarantino zuvor David Fincher für sich erklärt Das soziale Netzwerk Er bezeichnete ihn als den besten Film der 2010er Jahre und sagte damals: „Er ist die Nummer eins, weil er der Beste ist, das ist alles! Er zerschmettert die gesamte Konkurrenz.“ Dieses Jahr nennt er jedoch Namen Tierkreis als seinen Lieblingsfilm von Fincher (Platz sechs auf seiner Liste) und bemerkte, dass er, obwohl er anfangs nicht davon begeistert war, sich entschied, ihn noch einmal anzuschauen, nachdem er verschiedene Abschnitte auf Kabelfernsehkanälen gesehen hatte. „Von da an war es eine ganz andere Erfahrung. Alle sechs oder sieben Jahre schaute ich mir den Film noch einmal an.“ Tarantino darf, wie alle Film-Nerds, seine Meinung im Laufe der Zeit (und bei weiteren Besichtigungen) ändern.

Während Tarantinos zehnter und versprochener letzter Film ein Fragezeichen bleibt, ist er auf jeden Fall beschäftigt: Er und Fincher arbeiten derzeit an der kommenden Netflix-Fortsetzung von Es war einmal… in Hollywoodwobei Fincher nun bei Tarantinos Drehbuch Regie führt Die Abenteuer von Cliff Booth. Außerdem können Fans diese Woche die epische Neuveröffentlichung von genießen Kill Bill: Die ganze blutige Angelegenheitkommt ab dem 5. Dezember in die Kinos – und Tarantino hat sogar eine Idee für einen Töte Bill Prequel.

Quentin Tarantinos Top 20 Filme des 21. Jahrhunderts

20. West Side Story

19. Kabinenfieber

18. Geldball

17. Schokolade

16. Die Ablehnungen des Teufels

15. Die Passion Christi

14. Rockschule

13. Jackass: Der Film

12. Große böse Wölfe

11. Battle Royale

10. Mitternacht in Paris

09. Shaun der Toten

08. Mad Max: Fury Road

07. Unaufhaltsam

06. Tierkreis

05. Es wird Blut geben

04. Dünkirchen

03. In der Übersetzung verloren

02. Toy Story 3

01. Black Hawk Down