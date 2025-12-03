Die 4K-Übertragung von HBO ist Verrückte Männer wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben: Fans haben bemerkt, dass Crewmitglieder an unerwarteten Orten auftauchen, unter anderem als Bediener einer Kotzemaschine in „Red in the Face“ der ersten Staffel.

Das Remastering beginnt oft mit rohem oder kaum bearbeitetem Filmmaterial, im Gegensatz zu Filmen, die in der Postproduktion bearbeitet werden. Wenn Sie es richtig machen, können Sie neue Zielgruppen oder Milchsammler für ihr ganzes DVD-Geld anlocken. Wenn Sie es jedoch falsch machen, könnte die Farbsättigung beeinträchtigt werden oder Details zum Vorschein kommen, die aus gutem Grund noch nie gesehen wurden. Binge-Watcher erinnern sich vielleicht an eine ähnliche Kontroverse um die Crew und die Farben des Remastereds Buffy, die Vampirschlächterin.

Aktualisieren: HBO gibt Lionsgate die Schuld an der Verwechslung und behauptet, ihnen seien die falschen Dateien ausgehändigt worden. Lionsgate arbeitet nun an der Übergabe des richtigen Filmmaterials.

Wie die Kaffeetasse darin Game of Thrones, Diese Fehler werden wahrscheinlich nicht ewig bestehen bleiben. Verrückte Männer ist jetzt auf HBO.