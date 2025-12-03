Der erste Trailer für Mutter Mariaein neuer Film mit Anne Hathaway als fiktiver Popstar mit Musik von Charli XCX, Jack Antonoff und FKA Twigs, ist da.

Anne Hathaway spielt die titelgebende Mutter Maria, einen Popstar, der vor einer gewaltigen Rückkehr auf die Bühne steht. Um ihr Selbstvertrauen zu stärken, stattet sie ihrer alten Freundin (und ehemaligen Kostümbildnerin) Sam (Michaela Coel) einen Besuch ab. Sie bittet Sam, für ihren Comeback-Auftritt ein besonderes Kleid anzufertigen, aber die Aufgabe ist schwierig und ihre Beziehung bleibt angespannt. Schließlich geht die Kreation des roten Kleides von Mutter Maria mit einer Art Séance einher. „Glaubst du, da ist etwas in dir?“ Sam bittet Mutter Maria im Trailer: „Lasst uns sie gemeinsam vertreiben.“ Sehen Sie sich unten den dramatischen, unheimlichen Trailer an.

Die offizielle Logline für Mutter Maria lautet: „Lange vergrabene Wunden kommen an die Oberfläche, als die legendäre Popstar-Mutter Mary (Anne Hathaway) sich am Vorabend ihres Comeback-Auftritts mit ihrer entfremdeten besten Freundin und ehemaligen Kostümbildnerin Sam Anselm (Michaela Coel) wiedervereinigt.“

Verwandtes Video

Mutter Maria wurde von David Lowery geschrieben und inszeniert (Der Grüne Ritter) und wird im April 2026 in die Kinos kommen. Neben Hathaway und Coel, Mutter Maria In den Hauptrollen sind Hunter Schafer, Kaia Gerber, Atheena Frizzell, Jessica Brown Findlay, Sian Clifford und FKA Twigs zu sehen.

Hathaway spielt Originalmusik in dem Film, der von Jack Antonoff, FKA Twigs und Charli XCX geschrieben und produziert wurde.

Der Film wird von A24 veröffentlicht, das auch den kommenden Film von Charli XCX vertreibt Der Moment, Auch hier dreht sich alles um einen Popstar.